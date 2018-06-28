八仙火吻腦傷大男孩 與搖滾樂團圓音樂夢

2018年06月28日 17:54 中時電子報 綜合報導

八仙塵爆三周年前夕，一場特別的音樂分享會，帶出了一段感人的圓夢故事。在烈焰中英勇救人、身受重傷的吳聲宏，在一千多個等待復原的日子裡，認真復健，譜寫歌詞，想獻給不辭辛勞照顧自己的媽媽，偏執狂樂團團長吳政儒聽到了他的故事之後，義務幫他譜曲圓夢，當主唱洪鈞德與現場親友陪伴吳聲宏一起唱出這首「愛的飛翔」，不僅圓了大男孩的音樂夢，也完成他想送給媽媽最特別的禮物。

「本來我是已經衝出來了，回頭看到兩個小朋友困在火場，我想都沒想，又直接衝回去救他們。」一字一句，吳聲宏認真地咬字，緩慢地述說當時情景。

@塵爆時英勇救人 承受64%燒燙傷

吳聲宏的母親邱國秀，談到兒子復健歷程的艱辛，忍不住眼眶泛紅。(孫沛芬提供)

那一瞬間的轉身救人，卻導致了聲宏全身有64%的燒燙傷，更嚴重的是，因為在急救中休克，腦部缺氧，導致腦傷，造成了頭部與雙手劇烈晃動、雙腳無法站立，語言功能障礙等後遺症。但他從不後悔，那一晚自己做的決定。

受傷前的吳聲宏，原本活潑愛笑、很愛唱歌，一場塵爆，讓他的人生從此變了調，但他從不放棄希望。三年來，日復一日的努力復健，他到陽光基金會的復健中心，練習發聲，從剛開始幾乎難以開口說話，到現在已經能練習唱歌了。而肢體復健，更是艱辛，每一次的拉伸及支撐，常常伴隨著疼痛及抖動，他還是認真將動作做到位。儘管現在出門還是要坐在輪椅上，但已經能夠站立，慢慢用助行器行走。

「他的復健過程真的很辛苦，有時候做到很沮喪、很想放棄時，他就跟我說，媽媽，妳乾脆讓我走好了，我不想讓大家這麼累。」吳聲宏的母親邱國秀講到兒子艱辛的傷後之路，忍不住眼眶又紅了。

圓夢音樂分享會完成後，吳聲宏及媽媽邱國秀一起和偏執狂樂團開心合影。(孫沛芬提供)

八仙塵爆，造成499人受傷，其中15人傷重不治。活動主辦人呂忠吉在二審被判了5年刑期，看在傷者及家屬的眼裡，實在難以接受，面對漫長的訴訟之路，不知正義何時到來，除了等待，只能堅強。「希望他能夠將心比心，如果是他自己的孩子遇到這種事，他會怎麼面對？」邱國秀每個字，都道出一個母親的心疼和不捨。

等待復原的漫長日子，吳聲宏藉由用手機寫詩、寫歌詞，抒發傷後的心情，也很想親自完成一個特別的禮物，獻給一路辛苦照顧自己的媽媽。「為了照顧我，媽媽幾乎放棄了一切，我無以為報，只想做一首歌送給她。」只是吳聲宏的歌詞，做好一年多了，始終找不到人，為他譜曲。

@偏執狂樂團團長 為吳聲宏圓夢

吳聲宏的心願，上天似乎聽到了。偏執狂樂團團長兼作曲人吳政儒，從一位朋友口中，輾轉聽到了他的故事及願望，當下就決定，要在八仙塵爆三周年之前，幫他作曲圓夢。

偏執狂樂團第一次幫別人寫的詞譜曲，彷彿像是接下了一個超級任務。「我很佩服聲宏那時為了救人，那種奮不顧身的勇氣。如果我能為他做點什麼，完成他的音樂願望，說不定可以加速他的復原喔！」從搖滾樂團的躍動青年，頓時化身為超級暖男的吳政儒，從來沒想過，做音樂也可以幫助人。

在幫助吳聲宏圓夢時，還發生了一段小插曲。吳政儒拿到歌詞的那一晚，突然煮麵燙到手，痛到連吉他都不能彈，很擔心無法作曲。「和聲宏受的傷比起來，我那小傷真的是小case，但也許是上天要我稍微體會一下他的痛，比較有靈感，結果真的，隔天一早起來，曲子就從我腦海裡蹦出來了。」

對偏執狂樂團來說，這個破天荒的初經驗，引發了團員內心深處的共鳴。「我一看到聲宏寫的歌詞，就覺得很有畫面，也很溫暖，我們從來沒有寫過這麼暖的歌。」偏執狂樂團主唱兼作詞人洪鈞德，試唱之後，和樂團以往的風格相比，非但覺得沒有違和感，反而有了更深層的感動。

傷後語言能力還沒完全復原，吳聲宏在練唱和錄音時，發音和速度常常跟不上，不斷停下重來，不過，團員們總是很有耐心的陪著他，在他手上打拍子，一起慢慢完成這首歌。

「真的很感謝他們，幫我完成夢想。感覺上，我的歌詞只是一個軀殼，阿儒(吳政儒)為我作的曲，為它賦予了靈魂和生命。」吳聲宏用生命寫的詞，在譜曲完成之後，有了更動人的面貌。

一路陪伴孩子走過塵暴傷痛，媽媽的愛，無私無悔。吳聲宏的母親邱國秀，看著兒子的夢想可以成真，滿滿的喜悅，掛在臉上，在音樂會分享現場，也不停的為兒子拍照、錄影，為他留下美好的記錄。

「妳就像天使折斷翅膀，放棄原本美好的天堂，只為了照顧我受的傷….」這首吳聲宏和偏執狂樂團的原創歌曲「愛的飛翔」，不僅打動了為他譜曲的樂團成員們的心，也唱進了每一位聽者的心底。現場親友一起陪著吳聲宏合唱，感人的氣氛，讓好幾位參與的朋友，忍不住流下淚來。

吳聲宏說，這首歌除了送給親愛的媽媽，也希望獻給所有八仙塵爆的傷患及家屬，希望大家，不論過程再艱辛，只要相信自己，一定會好起來。

(中時電子報)