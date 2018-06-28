談年改和能源 蔡英文：10年後就不需要後悔

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蔡英文總統今天表示，無論是能源轉型或是年金改革，都是展望未來社會經濟的重要改革工程，「這些改革和轉型工程，我們現在都要趕快做，10年之後，台灣人就不需要後悔，為什麼沒有早點做」。

蔡英文今天出席國家磐石關懷獎章贈獎典禮，過去兩年，因為出口訂單的增加，台灣的中小企業非常忙碌。在大家一起努力之下，經濟成長率已經連續八季正成長，而接下來在內需市場的帶動下，台灣經濟一定會延續成長和擴張的力道。

對於國內的經濟發展，蔡英文深具信心，她說，台灣的經濟正在變好，從出口、就業、股市到薪資，現在每一個數據，都比兩年前剛執政的時候還要好。政府不會自滿於現在的成績，「讓人民感受到生活變好才是執政的目標。政府會利用景氣復甦的時候，花更多的力量，加速台灣的轉型，創造真正的改變」。

她說，這段時間以來，無論是能源轉型或是年金改革，都是解決當下問題、同時展望未來的社會經濟的重要改革工程。前幾天通過《陸海空軍軍官士官服役條例》修正案，年金改革的陣痛已經漸漸過去，之前大家所擔心的軍公教「年金懸崖」，在法律通過以後，大致已經解除了這個危機。

「能源改革也是一樣」，她說，我們執政以後，將《電業法》做了大規模的修改、給綠電發展的空間。能源轉型當然不容易，但最近大家也看到，風場競標的價格比預期要來得低，打破了過去大家覺得綠電比較貴的迷思，也讓我們對綠電的發展更有信心。

蔡英文強調，這些改革和轉型工程，我們現在都要趕快做，10年之後，台灣人就不需要後悔，為什麼沒有早點做。「因為我們的堅持，一個新的經濟發展模式正在成形，一個新的生產和生活方式也在台灣出現」。

(工商 )

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