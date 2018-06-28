錢!錢!錢! 維持與美軍事關係 英1年要花超過3千億

2018年06月28日 17:55 中時電子報 楊幼蘭

英國國會防務委員會的報告說，為了不損及與美國的軍事關係，倫敦需要增加國防開銷，一年花費超過80億英鎊（3,221億台幣）。

據《防務新聞》（Defense News）報導，這項報告檢視了英國與美國，還有和北約的防務關係，並建議倫敦若要維持與美國的軍事關係，保持在北約的領導角色，最好提高軍費在國內生產毛額（GDP）的比重，先增為2.5％，最後再提升為3％。

這項26日公佈的報告說，英國軍隊和財政部都從與美國的密切關係中受益。然而，唯有英軍維持戰力，並與美軍維持互動，還有減輕美國的負擔，這種關係才能維持下去。

英國議員說，將軍費增為佔GDP的2.5%，意味每年要花500億英鎊（約2兆台幣），而佔GDP的3%，則代表一年得花600億英鎊（約2.4兆台幣）。

然而，這份報告出現得似乎不是時候。上星期英國財政大臣韓蒙德（Philip Hammond）才公佈計畫，說一年要在健保上再砸200億英鎊（約8,000億台幣），並擺明了說，幾乎已沒有餘力再增加包括國防等部門在內的財政預算。

美國總統川普自上任以來，不斷對北約表示，各成員國的軍費支出在各自國防預算中所占的比例太低，起碼應該增加至各國GDP的2%。他甚至威脅，如果不提高軍費，美國將退出北約。

而在亞太，他也不斷要求日、韓等盟國掏出錢來，多向美國採購軍備，加強國防，以做出該有貢獻。

(中時電子報)