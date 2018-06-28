中市綠柳川整治成功 汙染指標RPI大幅下降

市議員李天生、江肇國、曾朝榮（由左至右）等，關心中市綠柳川整治成功，汙染指標RPI大幅下降！（陳世宗攝）

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台中市議會28日進行施政總質詢！議員江肇國表示，綠柳川整治成果深獲民眾肯定，獲廣大民眾大力肯定，而市府在推動水利整治過程中，也優先推動水質改善，將9成經費運用在水質治理部分；有民眾質疑，在景觀工程布置上的規劃不夠天然，是否過於水泥地化。

水利局長周廷彰表示，綠柳川經過截流、淨水設施改善，綜合河川汙染指標（RPI）從 7.5嚴重汙染下降到3.5中輕度等級，而綠川RPI從10嚴重汙染下降到2.75輕度等級，成功跳一整級。不只數字上的呈現，中興大學環工系教授也都發現綠川下游水質從黑、臭變清澈，並在他的臉書上肯定水質改善成果。

周廷彰指出，水利工程是系統性規劃，綠柳川的整治，市府爭取前瞻計畫分年補助到110年，未來將投入60億元在綠柳川沿岸進行污水接管，預計接管9萬3000戶，水質也將能大幅改善。

針對民眾質疑景觀工程過於水泥化部分！周廷彰說，每條河川都有其特性，整治工程須依據不同水文、都市特性，而有不同處理方式，例如食水嵙溪屬野溪，河川整治會考量當地生態並進行白魚保育，而綠柳川屬都市的排水道，在有限的空間條件下，會以防洪、水質改善為主要考量，未來綠柳川延續整治我們也會導入低衝擊開發概念，新增綠化覆蓋及透水面積，並加入以人為本的綠色空間。

市議員張芬郁、陳淑華、翁美春、邱素貞、蕭隆澤、謝明源等人聯合質詢時，議員張芬郁關心位於筏子溪以西公園綠帶的「溪西圖書館」今年啟用，並後續進一步籌畫將協和圖書館搬遷合併至溪西分館，提供西屯區民眾更優質的閱讀環境。不過，希望原本的協和分館空間結合長照據點納入政策規劃。

市長林佳龍表示，溪西圖書館館內空間採分齡分眾設計，導入許多活動設計，深獲民眾喜愛；至於，協和圖書館原空間如何運用，將進一步與教育部協調，還有取得建造等，為了儘快推動場館規劃，打造共學共餐、學習據點場域，將考量動用市長第二預備金，期盼可以快速推動計畫，滿足地方民眾需求。

(中時 )

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