那瑪夏國中8名學生獻愛心 捐長髮助癌友

2018年06月28日 18:00 中時 林雅惠

2018.06.28高雄市▲那瑪夏國中學生謝婉萱透過捐髮去幫助他人，讓她感受施比受更有福。（林雅惠攝）

高雄市那瑪夏國中28日上午舉辦「樂捐長髮助癌友」愛心捐髮活動，號召孩子捐髮給中華民國癌病腫瘤患者扶助協會(CTPAA)，校內8名女學生獻愛心，將自己蓄留已久的長髮捐出，一起將幸福傳遞給癌症患者。

最初發起捐髮活動的是七年級的林劭琪和孔麗煌同學，兩人聽說癌友接受治療可能伴隨掉髮的副作用，而外觀遽變也會影響癌友身心狀況，表示願意捐出一頭長及腰臀的秀髮。

不少同學的長髮從國小留到國中一直都捨不得剪掉，七年級生謝婉萱認為，透過這次捐髮讓自己感覺擁有更大的價值，也體會到施比受更有福，很開心有能力去幫助他人。

校方號召更多有愛心的學生一起響應這項活動，在學校積極鼓勵下，謝婉萱、柯瑜雯、李怡品、鍾寧、趙雅婷、周瑞瑛、顏雪怡等7名同學及校友、老師、家長陸續加入，學校也頒發獎狀表揚學生。

那瑪夏國中輔導主任葉一萱表示，山上的孩子雖然家庭經濟背景並不是很寬裕，但是孩子們都擁有一顆良善且願意助人的心。這次的活動翻轉了一般印象，讓他們不再是受助者，而是以助人者的角色站在這個舞台上，證明他們也是有能力可以幫助別人、有益於社會。

(中時 )