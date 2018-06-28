蔡政府為非核家園又打前朝 游淑慧：馬英九、小英PK民調 誰贏？

2018年06月28日 17:59 中時電子報 黃麗蓉

前總統馬英九、前行政院長江宜樺質疑蔡政府2025年非核家園政策做不到。對此，經濟部次長曾文生砲打馬英九、江宜樺能源政策。國民黨北市議員參選人游淑慧直指，蔡政府若做不到，只把前朝掛嘴上，只是無能的證明。她好奇的是，若把前總統馬英九、蔡英文總統PK做一個民調，結果會如何？

經濟部次長曾文生指出，2011年福島核災後，馬前總統召開記者會，宣布核四完工不商轉，核一、二、三不延役，換言之，就是在核三二號機組使用年限2025年5月到期後停役。而2025非核家園的意義是，核三2號機使用到2025年5月，滿40年使用年限不延役，台灣就自然進入非核家園。「這是躁進政策嗎？這是前政府領導人宣布的政策。」

游淑慧在臉書直言，我們的執政黨真的很喜歡「火力」，火力發電、火力全開打前朝⋯⋯.。但老是不斷地把前朝放在嘴邊念念不忘，要幹嘛呢？不是都政黨輪替了，不是說要完全負責嗎？嘴這麼多做什麼呢，執政黨只要告訴我們：能不能保障「不缺電」、「不限電」、「不用骯髒的電」？更重要的是按照選前的承諾電價不上漲！

游淑慧強調，蔡政府若做得到，就比前朝好；若是做不到，只懂把前朝掛在嘴巴，也只是無能的證明。她更好奇，媒體若把前總統馬英九、蔡英文總統兩個PK做一個民調，結果會如何？

(中時電子報)