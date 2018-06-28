台灣限定！汀士頓「1785傳承」雪莉桶二次陳釀新上市

2018年06月28日 17:55 中時電子報 吳勝雄

看好台灣威士忌品飲者高度水平，蘇格蘭知名威士忌酒廠汀士頓再次為台灣量身打造推出「汀士頓1785傳承雪莉桶二次陳釀－單一麥芽蘇格蘭威士忌」。由帝仕德首席調酒師Kirstie MaCallum以珍貴西班牙雪莉桶陳年，同時向1785年棉花廠創立年份致敬，這也象徵汀士頓酒廠長久以來以友善分享，自給自足為永續經營精神傳承，堅持以手工注入每道釀造工序中，真實呈現汀士頓經典柑橘，甜蜂蜜以及石楠花蜜風味，是一支適合與親朋摯友分享品酩的酒款，限量12,000瓶，僅在台灣限定上市。

英商帝仕德行銷總監邵文美表示，台灣是蘇格蘭單一麥芽威士忌全世界第二名的市場，擁有最多元與成熟的威士忌品飲選擇，其中，消費者對於雪莉桶風味的威士忌更是喜愛，各家酒廠皆推出不少代表作。「汀士頓1785傳承」除了保有汀士頓經典波本桶的風味，更選用頂級雪莉桶進行二次熟陳，香氣濃郁分明，入喉餘韻果香甜美，完美平衡兩種風味。

堅持取用100%蘇格蘭大麥的汀士頓酒廠，專為台灣量身打造推出的「汀士頓1785傳承雪莉桶二次陳釀」，以示對單一麥芽領導市場的重視。釀酒大師Kirstie MaCallum放入珍貴西班牙雪莉桶，保有汀士頓酒廠一貫的柑橘，甜蜂蜜以及石楠花蜜風味，並帶有太妃糖，醃漬水果及微甜奶油巧克力風味於舌尖迸發，齊綻放於口中，層層堆疊出令人驚艷的美好口感。

不同於大多數酒廠為降低成本而大量使用自美國、加拿大的進口大麥，汀士頓全系列酒款採100%蘇格蘭原麥釀造，為減少長途運送的碳排放，汀士頓不惜重本與蘇格蘭當地麥農簽約契作，自產地直送量少質精的純淨大麥，麥農不需為了增加產量而使用非天然的耕作，真正做到愛護這塊風土而努力。

專為台灣量身打造推出的「汀士頓1785傳承雪莉桶二次陳釀」。(帝仕德提供)

手工威士忌就像高級訂製服，量少質地好。汀士頓忠於19世紀傳統，在生產每個的過程中，降低電腦儀器的介入，將威士忌釀造的主導權，重新交回釀酒人手上。像是發酵時數增加到100個鐘頭以降低糖分；延長蒸餾氣體在蒸餾器時間，創造更細緻柔順的酒體放入橡木桶，再加上存放在全蘇格蘭最高聳的酒窖，全年恆溫恆濕的完美熟成條件，每道工序，都由釀酒團隊親手把關，並於瓶標落下簽名以示認證。

建立於1785年，汀士頓位在蘇格蘭心臟位置，是民族英雄威廉‧華勒士爭取獨立的古戰場。最早是一間棉花廠，雇用當地居民做員工，因高達1500人而自成一個小王國。汀士頓利用泰絲河水力發電，建造了當時全歐洲最大的水車，並以古希臘勇士-海克力士命名，除了供應廠區，更將更多的電力回饋給供整個社區與周邊的發電。如今，汀士頓的水車已換成現代發電機，但仍延續傳統，供應釀造的動力與當地居民使用，為永續生態經營，愛護這塊風土而盡力。

汀士頓1785傳承雪莉桶二次陳釀堅持取用100%蘇格蘭大麥。(帝仕德提供)

《汀士頓1785傳承雪莉桶二次陳釀－蘇格蘭單一麥芽威士忌》

色澤：深琥珀金

聞香：在雪莉桶濃厚香氣中，充斥著熱帶果乾，奶油太妃糖及巧克力的香氣，以及獨特蜂蜜氣息，悠長且平衡

口感：一入喉帶出濃厚蜂蜜香草奶油滋味，緊接著熱帶水果乾香氣，伴隨醃漬後的水果風味於舌尖迸發，並接續著出現經典柑橘及些許辛香料風味，層層堆疊出令人驚艷美好的口感。純飲外更適合與高檔肉類食材搭配。

餘韻：細緻的醃漬水果清香及微甜奶油巧克力餘韻

建議售價：NT$890

酒精度：40% ABV

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(中時電子報)