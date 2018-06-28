北電中送？藍綠再啟空污攻防

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中時

台中市民飽受空污之苦，空污也成為藍綠陣營選戰攻防重點！國民黨提名台中市長參選人盧秀燕28日批，民進黨竟然隨著包庇中火的林佳龍市長打假球，用推估的數據想要矇騙台中市民，說中電已經不再北送，甚至還反過來北電中送！

對此，台中市政府新聞局長卓冠廷表示，請盧立委拿出資料和數據，政策討論不是空憑臆測，建議他先了解完整數字做好功課、也認真把空污法法條看完，不要散播錯誤訊息，又被真實資訊打臉。

盧秀燕競選總部指出，民進黨其所引用的預估數據都是以中火同意中市府要求減煤500萬噸為基礎，但是民進黨政府強行通過的新空污法，早就架空中市府的減煤自治條例，在全國大跳電時，就可以由中央直接下令中火不必減煤。盧秀燕呼籲民進黨政府，別再跟著林佳龍市長打假球，殘害台中市民的健康權了！

她說，民進黨25日強行通過空污法遭全國民意猛烈撻伐後，現在又想轉移焦點，幫林佳龍的中電中用說詞解套！盧秀燕強調，無論是她的「停止中電北送」主張或是後來林佳龍市長跟進提出的「中電中用」，唯有請中火至少先停掉兩部燃煤發電機組，才能向台中市民證明已實質減煤，否則任何預估數據都只是隨著林佳龍市長打假球，台中市民絕對不可能接受這種荒唐的數字遊戲！

(中時 )

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