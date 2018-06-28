蔡英文：轉型正義是為了和解 不是挑起衝突

2018年06月28日 18:09 工商 崔慈悌

蔡英文總統今天下午主持原轉會議，強調轉型正義是為了族群和解，不是為了挑起衝突。無論再怎麼複雜、分歧的議題，只要共同對話，定能發揮集體的智慧，促進真相跟和解。

蔡英文今天主持「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」第6次委員會議，強調過去一年半以來，原轉會已經向國人證明，我們可以透過公開的討論，來面對原住民族在台灣歷史上曾經遭受的傷害，然後有步驟地謀求解決辦法。

她說，不論是土地議題、語言及文化流失的議題，或是平埔族群的身分回復，這些族人關切的事情，經過原轉會討論以後，都開始還原真相，逐步推動制度上的改革。

蔡英文表示，原住民族土地的議題中，有三塊關鍵的拼圖，在追溯歷史真相時不可缺少，那就是林務局、台糖公司、以及退輔會的土地取得過程。

退輔會成立的時空背景，是為了照顧大量榮民，這些貢獻不容抹滅。「不過，退輔會經管的土地裡，也確實有不少跟原住民族的傳統領域重疊」。希望能促進退輔會和族人間的正面互動，進而找出制度性的解決方案。

她強調，轉型正義是為了族群和解，不是為了挑起族群衝突。只有當我們坦承面對過去的傷痛，政府才能避免再次犯下相同的錯誤。也只有當社會上不同族群可以放下歧見，台灣得來不易的民主，才會真正鞏固。

她期許進入第二屆的原轉會，除了繼續釐清歷史真相、針對重大議題交換意見，也可以開啟更多積極性的對話，創造更多相互理解的可能性。

(工商 )