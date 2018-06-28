蔡凡熙拍片操蛋憂「絕子絕孫」 當兵養顏擁有「黝黑雞蛋肌」

2018年06月28日 18:14 中時 徐桐炘

蔡凡熙剛過21歲生日，由公司20個姊姊幫忙慶生。（群星瑞智提供）

【有五個姊姊的我就註定要單身了啊！】前導預告 今年夏天・叫我姊姊！

蔡凡熙在《有五個姊姊的我就註定要單身了啊！》被美女姊姊包圍，生活看似超幸福，卻被身懷絕技的姊姊們五花大綁吊起來拷問校園身活，畫面宛如「蔡凡熙的50道陰影」，他表示第一次吊上去時「蛋蛋」痛到不行，現場空氣又很差，10秒後就想吐，但導演蘇文聖求好心切不讓他一次通過，蔡不禁大吐苦水：「重點是那場拍很久，已經數不清被吊幾次了！」

蔡凡熙為「傳宗接代」著想，還準備不少防護措施保護「蛋蛋」，除了穿3件棉厚內褲貼好膠帶固定外，每被吊上去一次就調整一次，確保不會「被壓迫」，他笑說：「因為如果一個不小心我未來的小孩就會消失！」不過這非蔡凡熙第一次被綁起來「虐」，他笑說：「念書時愛玩，有一次慶生的時候被同學綁起來，然後一直噴水跟噴奶油，超白爛的！」

正在當兵的蔡凡熙26日剛邁入21歲，生日當天遇休假，他再度展現超強「姊姊緣」，由公司裡20位姊姊一起陪他放風，經紀人透露，他因作息正常變成「雞蛋肌」，臉上一顆痘痘都沒有，又因體能訓練和正常飲食瘦成尖下巴，還被粉絲質疑臉書圖片是否經修圖，但曬得太黑，吹蠟燭前有同事要幫忙關燈，卻被虧要把燈全開才找得到壽星本人。

片中將蔡凡熙吊起的「怪力少女」由柴智屏女兒高雋雅演出，她表示私下個性和角色一樣嗆辣，所以很快投入演出，「因為我平常私下跟很熟的朋友都蠻嗆的，而且本身個性是很大剌剌的男孩性格，所以對我來說沒有很難！」但她也強調自己並不暴力偏激，「只有『很帥』這點很像！」該片預計8月下旬上映。

(中時 )