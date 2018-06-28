《中時晚間快報》國防部大出包！退休俸處分書寄錯又算錯

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綜合報導

◎國防部大出包！退休俸處分書寄錯又算錯

軍人年改7月1日即將上路，國防部近期寄出5萬份退休俸處分書及試算表，不過收到的退休俸重新計算處分書卻發生地址搞錯、人名錯誤的狀況；就算確實收到本人的試算，也有級職算錯的狀況，退伍軍人大傻眼，軍改還沒上路就先出包。

◎亞太大學排名，台大第37名比去年掉4名

英國泰晤士報高等教育特刊（Times Higher Education）倫敦時間27日發表「2018亞太地區大學排名」，台灣共有31所大學上榜，雖比去年增加5校，但最高排名的台大拿到第37名，比去年掉了4名；中國大陸則有63校進榜，且北京清華、北大列為二、三名，僅次於新加坡國立大學。

◎美國稱川金會後 北韓仍升級核設施

美國約翰霍普金斯大學長期關注朝鮮半島局勢的網站「北緯38度線」（38 North）27日稱，拍攝於6月21的最新商業衛星圖象顯示，儘管在本月美朝峰會（川金會）上作出無核化承諾，北韓寧邊核能研究中心仍在持續以「迅速的步伐」改善其基礎設施。這表明北韓並未立即在其重要的核研究基地開啟無核化行動。

◎河正宇《與神同行2》回歸 陰間使者升級奧斯卡評委

台灣影史最賣座韓片《與神同行》續集《與神同行：最終審判》，即將在8月8日於全台盛大上映；片中飾演陰間使者「江林」的河正宇，下周起也將正式投入本片宣傳行程當中。而且風光的是，在美國影藝學院25日公佈的新會員名單當中，河正宇也確定獲邀成為奧斯卡評審委員之一，讓有「陰間使者」、「演技之神」等美譽的他，又多了「奧斯卡評審」這個全新頭銜。

(中時電子報)

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