謝霆鋒PK名廚 容祖兒助陣遞驚喜

2018年06月28日 18:12 中時 蕭雅玲

容祖兒為了好友謝霆鋒上節目。（圖片提供：亞洲旅遊台）

謝霆鋒自從主持《鋒味》以後，越來越多人見到他冷酷的外表下，私下搞笑、冷幽默的一面，可以號稱是「反差男神」，這回前進到泰國，因為媽媽在泰國長大，他自小常來泰國，日前為了節目還找來好友容祖兒，讓他更有熟悉感，卸下更多高冷面的做自己。對泰國也相當熟悉的容祖兒，知道謝霆鋒喜歡海龜，還特地帶他去會當地海龜們，只見謝霆鋒看到海龜的萌樣，難掩興奮之情好像又變一個人似。

謝霆鋒到泰國準備PK2004年泰國大海嘯時，英勇救人的普吉島名廚Noi，為了迎戰名廚，謝霆鋒也準備要出一道讓大家驚豔八方的魚料理，只是沒想到又遇到陌生廚房設備不熟悉的狀況，魚的熟度一直讓他擔憂，一直到出菜的前一秒，身為處女座的他都還擔心魚不夠完美，在對評審解說料理時，一旁好友容祖兒都看出他稍微心虛不敢直視評審，講話時也一直卡卡的，正當大家都替這道料理擔心時，意外的獲得評審們的一致好評，都表示說「魚肉嫩度剛好」、「獨特的酸辣sauce很棒」、「魚香與醬汁配的剛好」，這些評語讓謝霆鋒著時鬆口氣，這次比賽可以說是險勝，因此也了解每次比賽其實不只是鋒廚們的成長歷練，對謝霆鋒本人亦是挑戰，每個人都是拼全力去贏得比賽和闖關，都有不同的收穫和成長！

(中時 )