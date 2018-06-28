7名年輕人組詐騙集團 1年多吸金1.1億元

2018.06.28 屏東 ▲屏東7名未滿30歲年輕人組成詐騙吸金集團，假藉保本保息、代操作期貨等方式，1年多來吸金1億1千多萬元。（潘建志翻攝）

友善列印
中時
屏東7名未滿30歲年輕人組成詐騙吸金集團，假藉保本保息、代操作期貨等方式，1年多來吸金1億1千多萬元，屏東縣調站查扣帳冊、電腦、現金約80萬元、5輛代步名車，理財講義等。（潘建志攝）
屏東7名未滿30歲年輕人組成詐騙吸金集團，假藉保本保息、代操作期貨等方式，1年多來吸金1億1千多萬元，並以保時捷等名車代步。（潘建志攝）

屏東7名未滿30歲年輕人組成詐騙吸金集團，假藉保本保息、代操作期貨等方式，1年多來吸金1億1千多萬元，全台受害者100多人。屏東縣調查站接獲檢舉後將7人逮獲，發現7人生活豪奢，穿用都是名牌，出入也都駕駛保時捷等名車，高調炫富。

縣調站表示，以田恩憲為首的7名年輕人，從105年10月以澳盛集團金融理財方案為幌子，誆稱以美金1萬元為1個單位投資，保證每月可領回台幣1萬元方式，吸金3000多萬元。

不過去年12月成員覺得賺錢不夠快，改變方式在臉書成立「舞匯人生」社團，由田恩憲當團長，其他人擔任投資顧問、名師等頭銜，以代操期貨交易方式吸引民眾，以美金1千元為單位，每月支付代操費台幣6000元方式加入，短短半年就騙到100多人參加，吸金1億1763萬元。

為了取信投資人，集團還印製「投資心法」等講義，定期舉辦投資說明會，和投資者分享賺錢心得。成員荷包騙滿滿，個個都駕駛賓士、保時捷等名車，穿著名牌，定期舉辦跑車趴，並將照片PO在臉書上炫富，非常囂張。

縣調站接獲檢舉後，幹員日前到集團的辦公室及住家搜索，將7人逮捕，並查扣帳冊、電腦、現金約80萬元、5輛代步名車，理財講義等。田嫌等7人訊後依違反《銀行法》、《期貨交易法》等罪嫌送辦，3名主嫌裁定羈押。

縣調站呼籲，凡標榜保證獲利、保本保息的投資案多屬騙局，民眾要慎選投資管道、謹慎理財，保障自身權益。

(中時 )

好棒棒! 超商店長正義感爆發 2個… 無名傷患急尋家屬 警展開超級任…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。