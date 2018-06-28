7名年輕人組詐騙集團 1年多吸金1.1億元

2018年06月28日 18:31 中時 潘建志

屏東7名未滿30歲年輕人組成詐騙吸金集團，假藉保本保息、代操作期貨等方式，1年多來吸金1億1千多萬元，屏東縣調站查扣帳冊、電腦、現金約80萬元、5輛代步名車，理財講義等。（潘建志攝）

屏東7名未滿30歲年輕人組成詐騙吸金集團，假藉保本保息、代操作期貨等方式，1年多來吸金1億1千多萬元，並以保時捷等名車代步。（潘建志攝）

屏東7名未滿30歲年輕人組成詐騙吸金集團，假藉保本保息、代操作期貨等方式，1年多來吸金1億1千多萬元，全台受害者100多人。屏東縣調查站接獲檢舉後將7人逮獲，發現7人生活豪奢，穿用都是名牌，出入也都駕駛保時捷等名車，高調炫富。

縣調站表示，以田恩憲為首的7名年輕人，從105年10月以澳盛集團金融理財方案為幌子，誆稱以美金1萬元為1個單位投資，保證每月可領回台幣1萬元方式，吸金3000多萬元。

不過去年12月成員覺得賺錢不夠快，改變方式在臉書成立「舞匯人生」社團，由田恩憲當團長，其他人擔任投資顧問、名師等頭銜，以代操期貨交易方式吸引民眾，以美金1千元為單位，每月支付代操費台幣6000元方式加入，短短半年就騙到100多人參加，吸金1億1763萬元。

為了取信投資人，集團還印製「投資心法」等講義，定期舉辦投資說明會，和投資者分享賺錢心得。成員荷包騙滿滿，個個都駕駛賓士、保時捷等名車，穿著名牌，定期舉辦跑車趴，並將照片PO在臉書上炫富，非常囂張。

縣調站接獲檢舉後，幹員日前到集團的辦公室及住家搜索，將7人逮捕，並查扣帳冊、電腦、現金約80萬元、5輛代步名車，理財講義等。田嫌等7人訊後依違反《銀行法》、《期貨交易法》等罪嫌送辦，3名主嫌裁定羈押。

縣調站呼籲，凡標榜保證獲利、保本保息的投資案多屬騙局，民眾要慎選投資管道、謹慎理財，保障自身權益。

(中時 )