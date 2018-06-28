無名傷患急尋家屬 警展開超級任務成功

警方動員尋找受傷老翁家屬，最後順利通知家屬前來派出所。（柯宗緯翻攝）

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中時

日前高雄市三民區民族一路、十全路口發生車禍，三民二分局警方獲報到場處理，計程車與年邁騎乘發生擦撞，騎士受傷送醫，但身上無證件、手機，無法得知其身分，警方靈機一動透過警廣、通報全國警察及轄區里長協尋，最後成功找到老翁家屬。

三民第二分局民族路派出所日前接獲通報表示，民族一路與十全路口發生車禍，巡邏警員江長晏、王炳琮立刻前往了解狀況。

警方前往高醫了解腳踏車騎士傷勢及身分，但因騎士身上並無任何證件及手機，無法得知騎士身分，透過警政系統亦無法得知身分，故警方立刻通知警察廣播電臺，讓全國聽眾一起協尋，再由警察局通報全國警察幫忙協尋家屬，並委由轄內里長幫忙詢問是否為附近住戶，另亦撥打附近派出所詢問有無家屬通報失蹤。

當天深夜，1位馮姓男子著急地踏進派出所，警員陳雅琳立刻詢問，男子的父親下午外出後至今尚未返家，警方立即提供傷者照片供家屬指認，即確定該為88歲馮姓老翁，警方隨後陪同兒子及老翁妻子至高醫做確認，離開前家屬感謝警方對於其父親積極協尋家屬之行為感到萬分感謝。

警方呼籲，家屬能替家中長者申請「防走失安心手鍊」，市府社會局提供給高市曾罹患失智症、智能障礙、精神異常及常有走失傾向或曾走失者之市民，憑據相關證明並備妥個人證件便能申請，隨時配戴於手上以預防，家中長輩如高齡且有失智情形，應避免讓其獨自出門，建議可在身上放置證件或手機，若失去聯絡也不要慌張，可向警方報案由警方協尋。

(中時 )

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