谷阿莫「二創」惹到FIFA！網友狂發雞排祭品文相挺

2018年06月28日 18:14 中時電子報 林郁庭

2018年世足賽，由愛爾達電視取得台灣轉播權，但網路紅人谷阿莫日前使用本屆世界盃賽事影片剪輯4分多鐘影片，「二次創作」剪輯1至8天賽事內容。此舉仍讓愛爾達發現，準備去函FIFA。事情引發網友一陣討論，在論壇批踢踢上還有不少網友發祭品文，表示要FIFA正式對谷阿莫提告，就要來發雞排。

谷阿莫這次直接挑戰國際足總（FIFA），做了一部「谷阿莫4分鐘教你假裝有在發落2018世足賽(1-8天賽事)」，大膽行徑引起外傳花了2億才取得轉播權的愛爾達不滿了！

愛爾達小編今日凌晨在臉書貼出一段德韓之戰的精彩片段剪輯，並表示「正版2分鐘，帶你看韓德戰最後發生啥事，看來有人繼續捍衛二創權，FIFA準備去函，小編祝保安」，雖然沒指名道姓，但當中的「二創」一詞明顯是在暗指先前在被片商控告侵權，卻還拍片稱自己是「合理使用的二次創作」的谷阿莫。

許多網友看了愛爾達小編的發文，紛紛留言表支持，還有人在PTT八卦板發祭品文響應，稱如果FIFA正式提告的話，就在台北跟宜蘭各發50份雞排，惹得眾人歡樂跟風「台北雞排我要了」、「有配珍奶？」。

(中時電子報)