擁百萬粉絲阿滴、滴妹 代言台南英語閱讀季

2018年06月28日 18:21 中時 曹婷婷

擁有百萬粉絲的YouTuber阿滴、滴妹獲邀擔綱台南市英語閱讀季代言人。(曹婷婷攝)

擁有百萬粉絲的YouTuber阿滴、滴妹陪台南人說英語！7月1日開跑的「2018台南市英語閱讀季」，今年首度邀請全台最大英語學習YouTube超人氣網宏的阿滴、滴妹擔綱代言人，兄妹倆除了穿梭台南拍攝代言影片，28日更與德光中學高中生PK「英語搶答合作挑戰賽」，學生欣喜與偶像同台，兩人也讚賞台南學生「英文能力讚」。

今年台南英語閱讀季未演先轟動，由市府第二官方語言專案辦公室與敦煌書局合作，這也是繼前年將彼得小兔導入推廣閱讀英語的活動後，首度邀請代言人，希望藉由深受年輕人喜愛的阿滴跟滴妹分享如何學英文，誘發學習動機，也引起學子關注提升英語力這件事。

「台南市英語閱讀季」活動內容包括YouTuber阿滴新世代英語講座、台南一起讀投稿拿iPad閱讀心得活動、粉紅豬小妹故事屋、名人親子英語講座、ArtSpot英語教育戲劇表演等。其中，未演先轟動的粉紅豬小妹故事屋，7月份場次早已經額滿，8月場次則從今天開放報名。

阿滴說，台南市政府為了推動英語成為第二官方語言，提供相當多的資源及舉辦實體活動，希望為台南市民營造英語學習環境，將台南轉變成真正的英語友善之都，「我們很樂見有更多台南市民投入學英文的行列。」

阿滴感謝富樂夢教育基金會對閱讀季的大力支持，同時，二官辦也邀請擁有豐富外語學習資源的敦煌書局一同策畫系列活動，並且邀請國際出版社授權相當優質的英語學習內容，「讓市民們無論在線上、線下都有學習英文的機會，能夠延續這樣的學習熱情，對學英文這件事更有概念及熱忱。」

滴妹認為，閱讀之於語言學習相當重要，「7月1號開始至9月30號，只要到台南市英語閱讀季官方網站投稿英文書閱讀心得，就有機會抽到豐富的獎項，推薦喜歡閱讀的市民千萬不要錯過！」

阿滴、滴妹將於7月12日推出一支「台南味」的閱讀季代言影片，除了吃遍、玩遍台南市雙語店家，實地體驗台南店家英語服務外，更在影片中試吃府城獨有的「神級小點心」，同時也要教大家好玩的台南特色英文單字，他也提醒大家7月12日晚上9點鎖定阿滴YouTube頻道觀賞。

二官辦與台灣外文書店第一品牌敦煌書局合作推出「2018台南市英語閱讀季」，活動包括「YouTuber阿滴新世代英語講座」、「台南一起讀、投稿拿iPad」閱讀心得活動、「粉紅豬小妹故事屋」、「名人親子英語講座」、「ArtSpot英語教育戲劇表演」。

(中時 )