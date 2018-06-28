五股角頭命案 預謀四下無人冷血犯案

新北市五股27日深夜發生槍擊案，角頭「阿國」中彈送醫不治。（本報系資料照）

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中時

五股角頭「阿國」游國興在自家地盤慘遭槍殺身亡，根據案發現場監視畫面顯示，這名冷血的槍手以「手機不見」為幌子，將游男引到戶外後，一邊攀談一邊觀察四下是否有游的手下，最後再掏槍殺人，把在五股地區「喊水會結凍」的游國興當場格斃。大哥慘遭槍殺，也恐會引起報復血仇的腥風血雨。

警方調查，游國興和這名槍手在辦公室聊天時，辦公室裡還有3位小弟，這名槍手也相當沉得住氣，和游聊了一個多鐘頭後，眼見小弟都到後面休息，這才假意起身離去。

當槍手走出側門後，又折返向游國興佯稱「手機不見了」，游國興好意跟出和他一起尋找後，又在外面聊了一下，這名槍手眼見時機成熟，一個轉身就從側包裡取出已經上膛的手槍，朝著游國興的腹部先開一槍。

游國興中槍後抱著腹部，槍手隨及又近距離朝著游的額頭開了一槍，游國興立刻倒下，但他仍朝著躺在血泊中的國興連開三槍。

槍手開完5槍後一度準身離去，但他似乎覺得並不妥當，又折回再朝游的頭部再補一槍，這才趕緊上車離去。

槍手槍殺游國興的時間不到30秒，游的小弟聽到外頭槍聲大作，趕忙跑出來，驚見大哥全身滿是彈孔已無氣息，緊急送醫仍告不治。

由於游國興在地方頗有勢力，且由的小弟也都知道槍殺大哥的兇手身分，警方也擔心一但出現黑道尋仇報復，這名槍手及幕後主使者恐怕性命不保，正全力追緝槍手中。

(中時 )

無名傷患急尋家屬 警展開超級任…

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