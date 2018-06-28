台灣荔枝保鮮不變色新技術有助拓展日本市場

台中市政府、台灣貿易中心、台灣青果合作社等聯合在東京舉辦台灣優質生鮮荔枝記者會，並提供新鮮荔枝和荔枝蛋糕、果汁給記者們品嚐。(黃菁菁攝)

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台中市政府、台灣貿易中心、台灣青果合作社等聯合在東京舉辦台灣優質生鮮荔枝記者會，並提供新鮮荔枝和荔枝蛋糕、果汁給記者們品嚐。(黃菁菁攝)
台中市政府、台灣貿易中心、台灣青果合作社等聯合在東京舉辦台灣優質生鮮荔枝記者會。左起台灣貿易中心行銷處長陳英顯、駐日代表謝長廷、台中市副市長張光瑤、台灣青果合作社理事長陳益宗。(黃菁菁攝)
冷凍過的荔枝外皮顏色黑且乾，退冰後還會出水，經保鮮技術加工的生鮮荔枝果皮呈鮮紅色。(黃菁菁攝)

台灣優質生鮮荔枝記者會28日在東京舉行，記者會上介紹上銀科技與中興大學合作研發的荔枝保鮮新技術。國立中興大學副教授謝慶昌表示，楊貴妃看到荔枝就笑，她若看到日本市場上冷凍的黑荔枝大概就笑不出來了，希望這次研發的新技術讓日本市場的荔枝由黑變紅。

日本市場上大多是冷凍荔枝，荔枝外皮黑、味道也不好。中興大學研發的新技術可改善荔枝的賣相和鮮度，因此荔枝將成為繼香蕉、芒果等之後，台灣下一波主攻日本農產品市場的代表性水果。

台灣省青果運銷合作社總經理曾詠松表示，荔枝以台灣國內市場為主，占99%，外銷主要針對日本、美國、加拿大、東南亞。2005年是荔枝外銷的黃金時期，1年出口量達2159噸，2011年減至1078噸，近年對日出口則不到150噸。

日本每年大約進口700噸荔枝，主要來自台灣和大陸，台灣的品質佳，每公斤單價為993日圓，約是大陸荔枝的兩倍。

曾詠松表示，希望透過提高廣告媒體曝光率，將荔枝打造成最安全的「熱帶櫻桃」。雖然新技術的成本會提高，但將盡力吸收成本，保持目前的售價水準，唯一擔心的是日本宅配、運輸費用上漲。

台灣貿易中心行銷處長陳英顯表示，希望新技術能為明年創造新的商機。我們將與日本進口業者合作，透過B to C的方法，以超市為中心，舉辦試吃等促銷活動，農委會也計劃舉辦水果節等活動，希望能提高認知度、打開瓶頸，反映在明年的銷售額上。

在台中市政府、台灣貿易中心、台灣青果合作社等等聯合舉辦的記者會上，還提供色黑的冷凍荔枝和鮮紅的生鮮荔枝給記者們品嚐，以比較兩者的差異，同時也推出荔枝蛋糕和荔枝果汁。

(中時 )

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