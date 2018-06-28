圖輯》北京藍夾殺「高炎值」飆到40度！ 民眾抗暑超犀利

本月5日中午，河北石家莊民眾騎車外出，防曬遮陽措施相當到位。機車上的護具幾乎擋住整個身體。(圖/中新社)

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北京西站廣場上，一名女子遮臉防曬相當到位。(圖/中新社)

按照大陸的氣象監測，北京海淀區27日下午2點49分，測得氣溫高達39.9度，真是熱死人啦！豐台和大興地區也都來到39.2度高溫。但是民眾在日正當中的炙熱天氣下，出門卻是包得比以前都還要「安全」，從正面看幾乎看不到任何「露出來的皮膚」，防曬功夫真是到家！

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大陸中央氣象台27日18時，針對多地發布高溫黃色預警，這是今年來中央氣象台首度發布的高溫預警。而北京市氣象台發布的數據指出，今年6月以來，北京的高溫天氣頻繁出現，截至26日以來，北京高溫天數已經有6天。

6月27日，北京晴空萬里，展現難得超高顏值。(圖/央視網)
6月27日，北京晴空萬里，展現難得超高顏值。(圖/央視網)

6月27日，北京晴空萬里，展現難得超高顏值。(圖/央視網)
6月27日，北京晴空萬里，展現難得超高顏值。(圖/央視網)

氣象專家鮑媛媛說，由於太陽高度角逐漸偏北，北方地面接收的熱量比以前多，而且華北地區受到中緯度西方帶的高空暖脊氣候型態影響，盛行下沉氣流，多晴空輻射，高空雲層少，因此白天氣溫上升很快。

1999年，北京曾出現過連續9天的高溫紀錄，發生在當年6月24日至7月2日。

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6月5日，北京動物園內的獅子懶洋洋得趴在陰涼處避暑。(圖/中新社)

6月5日，北京動物園內的環尾狐猴正在大啖蔬果降溫。(圖/中新社)

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