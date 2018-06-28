暑假將至墾丁辦街頭藝人節吸客

2018年06月28日 18:25 中時 潘建志

恆春半島今年首度舉辦「2018屏東縣街頭藝人表演藝術節」，邀請15名街頭藝術家進駐，希望帶給遊客不同的旅遊體驗。（潘建志攝）

受大環境影響，暑假旅遊大熱門墾丁今年訂房率降1成，為了提振觀光，屏東縣觀光協會與縣府合作，7月13日至15日在恆春半島舉辦「2018屏東縣街頭藝人表演藝術節」，邀請15名街頭藝術家進駐，希望帶給遊客不同的旅遊體驗。

墾丁福華飯店總經理張積光說，今年受到國旅卡開放行業別、年金改革等影響，墾丁大飯店暑假訂房率比去年少了1成。為了提振觀光，業者集思廣益想點子，因福華連續好幾年在暑假邀請街頭藝人表演，非常受到歡迎，便向縣府建議可辦理相關活動。

今年暑假首次舉辦的街頭藝人表演藝術節將邀請15名街頭藝術家，包括雜技、幻象、音樂、魔術等表演，將在白天時段分別於墾丁福華、凱撒、福容、夏都等大飯店表演，每日晚上6時至10時分別於大灣廣場與墾丁大街輪流演出。

縣長潘孟安表示，街頭藝人表演在歐洲相當盛行，這次首度在墾丁街頭大規模辦理，希望透過表演互動讓遊客留下深刻印象，除了增添旅遊豐富性，也為各旅遊景點增添文藝氣息，帶給遊客更不一樣的感受。

今年墾丁在地商家及飯店也在暑期提供好康折扣優惠，平均房價約調降1成。墾丁福華飯店為了回饋軍公教人員，只要以國旅卡或退休俸處分書，享買二送一優惠。

(中時 )