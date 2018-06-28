澎恰恰憋尿成性 與許效舜苗可麗四度攻蛋

2018年06月28日 18:27 中時 蕭雅玲

《超級夜總會》彩排前全體拜拜。（圖片提供：三立）

澎恰恰、許效舜、苗可麗主持《超級夜總會》， 自100年11月12日開播至今，七年來已播出327集，主持人澎恰恰表示：「節目錄影遍及全國各地，很多辛苦的一面是觀眾看不到的」。為了將歌唱綜藝從攝影棚走入地方人群之中，堅持以全外景的錄影方式，除了不舒適的錄影環境以外，更需克服總總天氣因素，無論是大太陽還是寒流來襲的颳風下雨，依然堅持唱出台灣人的好歌！

節目播出七年來，格局也越做越大，連續四年攻蛋！今年五月製作單位將錄影現場再次移師台北小巨蛋，連續兩天於小巨蛋錄製了「經典金曲之夜」及「寶島金曲之夜」，兩天節目表演陣容邀請的全是唱將歌手，有超過30位國台語歌手輪番上陣，演唱50首經典歌曲，邀請歌手包括詹雅雯、陳雷、蔡秋鳳、金佩姍、方季惟、沈文程、荒山亮、楊烈、謝雷、康康、金智娟、高向鵬、袁小迪等，與數萬名信眾一起High翻了小巨蛋，讓苗可麗開玩笑地表示：「這輩子沒當歌手，但登上小巨蛋四次！真的很開心」。

苗可麗表示「開心的感覺勝過辛苦，就算到再遠的地方看到台下的觀眾這麼開心，也找到自己存在的價值」，許效舜說「七年來，許多不可能的任務我們都完成了，再辛苦也甘之如飴，因為看到大家的笑容就很滿足！」，澎恰恰則說「雖然有時候五六個小時一錄下來，可能連廁所都無法去一趟，但我們還是會堅持做下去，因為觀眾需要我們！」《超級夜總會》走遍台灣各地，透過節目把在地奮鬥的故事傳達給觀眾，把正能量帶給大家，也期盼大家能夠繼續支持，給辛苦的團隊最大的回饋與肯定。

(中時 )