馬來西亞羽球賽 戴資穎連兩輪快打晉級

2018年06月28日 18:49 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

總獎金70萬美元的馬來西亞羽球公開賽，台灣男子選手周天成、女子世界球后戴資穎，先後擊退對手，晉級男、女單8強，小戴連續兩場比賽都在半小時獲勝，但對於自己一些失誤比較不滿意，表示還要再調整。

戴資穎繼昨天第一輪只用30分鐘、直落二輕取地主對手謝抒芽之後，今天第二輪加拿大華裔選手李文珊，面對繼續「快打旋風」，首局3：0有個好的開始，進而21：11收下，第2局小戴沒有給李文珊機會反擊，迅速取得5：0領先，再以21：13鎖定勝利，整個過程只花了28分鐘。

戴資穎8強賽對手是馬來西亞選手吳堇溦，吳堇溦第一輪才解決台灣女將白馭珀，今天和大會女單第7種子、南韓好手成池鉉大戰超過1小時，以15：21、21：18、23：21演出逆轉秀，這將是小戴生涯第一次和吳堇溦交手。

戴資穎賽後說：「今天表現還可以，有些失誤應該可以避免的，明天就再調整一下，盡量減少失誤。」至於下一戰，小戴回應：「其實來到馬來西亞，只知道第一輪打誰，之後就比較不去特別看往後可能遇到的對手，既然吳堇溦打掉成池鉉，我也要小心應戰，畢竟她也是擊敗世界排名較前面的好手。」

周天成今天遇上香港選手伍家朗，大戰將近1小時，才以21：12、19：21、21：13勝出，周天成賽後說：「比賽蠻膠著的，這座球場風比較大，所以雙方網前拚得比較兇，誰攻擊機會多、就比較有優勢。」

這場比賽第3局周天成14：12領先時，伍家朗一記得分球被主審改判出界，他難以接受，不停找主審理論，比賽因此中斷約5分鐘，不過主審維持原判，伍家朗應戰心情受到影響，周天成把握機會拉出6：1攻勢，鎖定勝利，對於這個小插曲，周天成認為，比賽難免遇到爭議球，也從這一分上了一課，作為借鏡。

周天成將和日本選手桃田賢斗爭奪4強，桃田今天和大會第2種子孫完虎對壘，第1局21：11先下一成，第2局0：1時孫完虎宣布退賽，奉送桃田勝利。

李佳馨、王齊麟合作的混雙，今天在第二輪17：21、15：21不敵泰國組合，無緣更上層樓。

(中時電子報)