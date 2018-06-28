洪耀福爆料：侯友宜致電媒體 不要再打文大宿舍

2018年06月28日 18:48 中時 曾薏蘋

新北市長年底，文大宿舍爭議屢逼國民黨新北市長侯友宜被逼親上火線，民進黨秘書長洪耀福今爆料，侯友宜幕僚及本人，上周還致電媒體高層，希望不要寫、談、報這個題目； 如果民調如侯陣營所說，還繼續上升，「不是該拜託媒體拚命寫拼命報，讓民調衝到90趴？」

洪耀福認為，侯只要把事情講清楚就好，愛賺錢也不是壞事，「我有能力賺錢，川普也這樣講啊，愛錢、會賺錢不是非法，就直接說出，我就是愛賺錢，我要把賺錢能力發揮到新北市，讓新北市民大家都可以一年賺2000萬，不是很好嘛？ 這樣的話，相信他會高票」。

洪耀福今天提到新北市選情時指出，文化大學宿舍事情，目前揭露的資訊，也沒有一件是假的，例如一年真的收兩千萬、漲3%，這也不假的，現在人家質疑侯的事都是真的。

他說，一個要做新北市長的人，就是要展現一個態度，要敢去面對爭議問題，敢承擔，而非一直閃躲，責任推人家，推文大，推太太，男子漢大丈夫不該這樣面對問題。「如果做首長是責任推給別人，這是朱立倫風格，好的不學學壞的。」

洪耀福指出，這種檢驗不能視為抹黑，「大家是衝著你來，沒人衝著你太太，因為你要當新北市長，只是你把問題丟給娘家太太。」

洪耀福表示，據他了解，侯本人有就此打給媒體高層，希望談話節目能否不要做這題目，如果不要談，如果這一題真的沒有影響力？侯幹嘛這麼緊張，還拜託媒體高層，而如果民調還因此上升，不是該拜託民進黨繼續打這議題，如果照侯的邏輯，民調越來越好，那就該讓媒體繼續報，怎是打給媒體高層，希望不要寫、不要報這題目？

洪耀福認為，人家對侯的質疑都很合理檢驗都必要的，「如果禁不起的話很難當選，人家很難把新北市託付給你」。

(中時 )