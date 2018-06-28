「解密科技寶藏-眾力方程式」台中文創意園區登場

2018年06月28日 18:48 工商 曾麗芳

機器手臂現場調製拉花咖啡，貴賓驚艷（左至右為工研院余孝先協理、勵德創辦人施正德、經濟部主秘陳怡鈴、臺中市秘書長黃景茂、臺中市經發局局長呂曜志）。（圖／業者）

民眾可以透過虛擬體驗遊戲機制，每個人都能規劃出不同的市政藍圖，當一日虛擬市長。（圖／業者）

紅遍大街小巷的夾娃娃機不稀奇，來「解密科技寶藏」體驗不用搖桿，用肌肉活動訊號手勢辨識體感技術，感受凌空夾娃娃的神奇。（圖／業者）

由經濟部主辦、首度移師台中舉辦的年度最盛大的科技嘉年華會「解密科技寶藏-眾力方程式」互動體驗展，即日起至7月22日在台中文化創意產業園區登場，邀請全民免費進場，一起挖掘科技寶藏裡的奧秘與商機！

經濟部主任秘書陳怡鈴今（28）日開幕致詞指出，在科技專案長期挹注下，台灣擁有優異的科技研發能量，「解密科技寶藏」有如具體而微的科技櫥窗，是產業及民眾體驗創新科專成果最佳平台；從2014年舉辦迄今已邁入第4屆，累積27萬參觀人潮，促成超過500件技術洽商，可以快速鏈結經濟部轄下17個研發法人的尖端成果，如工研院、資策會、精機中心等，是科技專案one-stop service的平台。

陳怡鈴表示，「解密科技寶藏」今年展出5+2產業創新政策之成果，包括智慧機械、綠能科技、亞洲‧矽谷、生醫產業、循環經濟等76項技術，範圍涵蓋人工智慧、機器視覺、虛擬實境、大數據、智慧城市等全球關注的趨勢應用，企業可以多加善用，尋找促動產業成長、升級的寶藏。

台中市秘書長黃景茂表示，經濟部技術處將「解密科技寶藏」首度移師台中，時值世界花卉博覽會即將在台中登場，經濟部科技專案法人團隊-工研院、資策會，全力以科技支持花博，賦予花博尖端科技的面貌。

包括工研院研發的自動駕駛中型巴士作為花博接駁車、資策會為花博擘劃智慧農業主題，二者相輔相成，以台中為舞台，對外展現台灣前瞻科技以及臺中智慧機械之都的實力，可說是以科技引路，為即將在年底開跑的世界花卉博覽會暖身，共同打響科技、自然與人文的城市新主張。

台中以大肚山黃金60公里的精密機械聚落聞名全球，中央定位台中市為全球智慧機械發展之都，中市府今年將成立全球智慧機械發展中心，積極促進中部產業升級。「解密科技寶藏」為因應在地產業需求，特別整合6個中部法人參展展現13項科專成果，帶來智能工廠、機器手臂、智慧製造等促動機械產業升級的技術，以創新研發能量攜手在地，積極鏈結在地產業。

「解密科技寶藏」首創結合尖端技術、創新應用、互動體驗的手法，展現台灣創新科技的能量。今年以「眾力方程式」為主題，象徵結合眾人之力，打造創新的美好未來。民眾參觀過程中，透過虛擬體驗遊戲機制，感測技術領域的偏好，每個人都能規劃出不同的市政藍圖，當一日虛擬市長。現場分為四大展區，包括生產製造、健康醫療、創新生活、智慧環境，模擬未來的城市場景，讓民眾有置身未來的感受。

例如生產製造區可看到運用大數據、人工智慧、機器手臂打造出來未來工廠的樣貌，見識會穿針引線的高精度機器人、製鞋幫手－鞋底自動打粗機器手臂，以及會「自我修復」表面刮痕的智慧型高分子材料。

健康醫療區打造未來醫院的樣貌，例如運用MR混合實境、3D虛擬影像疊合技術幫助醫生提高手術效率的智慧眼鏡；大小如可樂罐的手持式傳染病即時分子檢測系統，可以在20分鐘讓流感「無所遁形」；還有展示治療癌症疾病的新趨勢：透過抗體辨識特定的癌細胞，直接進入癌細胞進行毒殺的次世代抗體藥物。

(工商 )