老闆愛打高爾夫 新一代心律調節器揮桿不再卡卡的

2018年06月28日 19:25 中時 馮惠宜

新一代心律節律器(下)比舊式的小了很多，且不需導線可直接置放在心室內。（馮惠宜攝）

59歲的機械廠老闆因心跳過慢發現心律不整，20年前裝了心律調節器陸續出現換電池、感染等問題，雖然都獲控制，但每每打高爾夫揮桿總覺得卡卡的，最近改裝新一代無導線心律調節器，不但體積小、也無導線，他說，終於擺?電池人生，宛如新生。

台中榮總心臟血管中心醫師廖英傑表示，心律調節器已發明超過50年，傳統心律節律器包括電池本體與導線二部分，隨著時間演進，電池與導線的科技持續進步，儘管電池體積已經少於20毫升，電線的長期妥善率也超過九成，但仍有不少病患發生相關的併發症。短期而言，植入手術時，穿刺血管與建立電池囊袋相關的併發症約為3％；長期的併發症則為5％。

這些併發症中最嚴重的為囊袋感染，可能導致心內膜炎，菌血症甚至敗血性休克。一旦發生此類併發症，短期與長期死亡率均大幅增加

。傳統節律器的另一個問題是導線造成的靜脈阻塞，或是佔用其他醫療 （例如洗腎，裝置人工血管）所需使用的靜脈血管，這是多重慢性病患者相當嚴重的問題。

廖英傑說，新的無導線心律調節器可以有效預防大部份併發症的發生，外觀上沒有皮下的電池，也沒有導線的存在，更不會占用靜脈血管。並已成功克服電池容量的科技瓶頸，於2016年上市，在正常情況下能提供維持心臟10年跳動所需的電量。台灣現已引進這項新科技，全台已裝置約70例。台中榮民總醫院體系心臟血管中心，目前已成功裝置9例，這名機械廠老闆就是第1例，他也現身說法，直說，沒有導線讓他運動起來相當舒適。

(中時 )