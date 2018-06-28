炎亞綸自爆喜歡C罩杯 看到女性這裡「會上火」

2018年06月28日 18:58 時報周刊 林彥君

炎亞綸昨擔任比基尼店一日店長，他透露到海邊穿著鮮豔的比基尼的女性會吸引他的目光，若女性穿著背後設計像禮物的比基尼，又盤起頭髪露出脖子的線條「會讓我上火，需要喝青草茶」，在海邊也會注意女性胸型，喜歡大小適中的C罩杯。

他透露很怕在海邊，看到穿比基尼的人「炸毛」，也不能接受男性穿著緊身三角褲「我不穿三角，很緊，會無法呼吸。」他透露會自我要求整理毛髮，但他認為這樣的習慣因人而異「不要變成叢林野戰，不一定每個人都需要，有的人想要長髮及地，只要梳理乾淨加上潤絲就好。」

日前Popu Lady宇珊被爆出和華研公司解約，宇珊希望專心前往大陸發展，他被問到師妹宇珊合約進度，他稱職為品牌宣傳，「我蠻期待她穿比基尼，她談合約可以穿比基尼，展現妳自信的那一面」他之後也表示，若是要穿比基尼解約，「可以穿雙綁帶樣式，比較挺得住。」

他近期他正在寫3個劇本，也在寫專輯的歌詞，目前只差一首歌的歌詞，透露公司也催進度「我無法唱沒有感受的歌詞。」他表示日前看金曲獎，對徐若瑄在紅毯上穿著及甜美笑容，加上由內而外散發的亮光感到驚艷，「我每次都沒有把Vivian姐放心裡，她每一次都讓我大吃一驚，她在典禮露得恰到好處，皮膚保養很好，完全不輸給年輕女生，哇賽！」

(時報周刊)