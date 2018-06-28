豬哥亮的招牌「馬桶蓋」 原來是向娃點子

2018年06月28日 18:59 時報周刊 林彥君

向娃日前接受中視《改變的起點》專訪表示，做志工已經十幾年，長期探視庇護工廠，照顧獨居老人與育幼院孩童的她，強調施比受更有福，向娃表示：「我變得比較樂觀，也比較不會計較，而且什麼事情我都比較會放下。」

向娃透漏，豬哥亮的招牌馬桶蓋髮型，是因為當時豬哥亮剪瀏海時，不小心被剪太短，導致瀏海吹完整個又掉下來，所以當天表演當天，她裝不認識豬哥亮，向娃說: 「他一出來，我說你是誰啊?他說我叫豬哥亮，我說你為什麼人不當要當豬？你什麼頭不留，留一個馬桶蓋？」從那一天開始，馬桶蓋頭就成豬哥亮招牌髮型。

向娃透露小時候家境清苦，後來出來唱歌貼補家用時，因為不能老穿學校制服上台，向娃媽媽竟毫不猶豫選擇把珍貴的結婚戒指當掉，只為了幫向娃買一套小禮服，向娃說:「小時候看到媽媽這樣子的對我，我心中已經立志，一定要好好唱歌，一定要好好表現，有機會把我媽媽的結婚戒指贖回來。」

而秀場最蓬勃的年代，因黑道介入，向娃也曾深受其害；原本歌廳秀每周結束是領現鈔，但沒想到遇上「黑道兄弟」，導致向娃只拿到「芭樂票」，未料個性直接的她，居然和妹妹一起去找「兄弟」要錢，向娃說:「我想我自己去拿我也會害怕，那時候我記得我妹才高中，葉蔻才高三要畢業，我就跟我妹說，你陪我去要錢。」

(時報周刊)