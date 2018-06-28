美情報部門獲得多少中共首艘國產航母機密？

2018年06月28日 19:19 中時電子報 盧伯華

中共首艘國產航母下水

最近有許多外國媒體猜測，六月中被中共紀檢部門宣佈接受調查的中國船舶重工集團原總經理孫波不僅涉嫌腐敗，而且還有可能是美國間諜，但至今未得到官方證實，但也不能排除這種可能。專家認為，以前大陸也曾有過腐敗與兼間諜案，但美國對於與遼寧艦同型的中共首艘國產航母結構已相當了解，相關訊息不見得能引起美方情報機構的興趣。

俄羅斯衛星通訊社引述軍事專家卡申的分析稱，多年前中國核工業集團公司總經理康日新極可能就是腐敗兼間諜案例。康日新在2010年11月因經濟犯罪而被判無期徒刑，當時盛傳此案與間諜案有關。

報導說，中國國防大學教授金一南在一次講演中透露康日新涉嫌間諜案。這一消息出現在了2014年秋的網站上。金一南說，不可能公佈康日新的全部罪行，因洩露國家秘密而造成的損失遠遠大於經濟損失。

卡申分析，大型企業領導人因級別較高，不像普通間諜那樣靠出賣秘密文件掙錢，但從公佈的材料來看，康日新可能向歐洲大型核設備生產商轉交中國未來重大項目的資料，或是在招投標中提供了保護。這些行為都可能構成叛國罪，但一般這類犯罪的內容不會公布，避免造成不良影響。

前中國船舶重工集團旗下有建造出中國首批航母的大連造船廠和建造中國核動力潛艇的渤海造船廠，與軍事部門關係密切。但該公司也經營大量非軍事相關的生意，公司總經理孫波因而擁有廣泛的國際聯繫，因此不能排除在這些非官方接觸中向美國洩露了有關軍事項目的情報。

報導指出，孫波可能因為有把柄落入人手而被迫交出敏感材料，但很難認為他與美國情報部門進行過長期合作。

主要原因在於：依照前蘇聯1143.5型（瓦格良號同型）建造的中國首批航母的結構，未必能引起美國人的興趣。美國很早就獲得該型航母的許多基本材料，材料取得很容易，從建造該型航母的烏克蘭船廠那裡花點錢就能買到。而與瓦格良號航母同型的大陸國產航母，其電子系統可能會有很大的改進，相關訊息雖有價值，但孫波恐怕很難接觸到。

因此，專家分析，孫波案中的「間諜」傳聞如果確實存在的話，其內容也未必十分重要。讓人感到興趣的是，中共官方如何獲得孫波涉及間諜等叛變行為的證據？它很可能這是反腐調查的副產物。不過，也有可能是美國情報部門在中國再次失誤，如同本世紀初曾發生的大量美國情報線人被中共連續查獲而損失慘重。

(中時電子報)