新竹市政府打造新竹300‧143玻璃杯

2018年06月28日 19:10 中時 陳育賢

新竹市政府28日與春池玻璃合作打造限量「新竹300‧143玻璃杯」組，市長林智堅（中）特別親自體驗玻璃杯製作流程。（陳育賢攝）

新竹市政府將於7月21日至29日擴大舉辦「新竹300博覽會」，一連9天要讓全國民眾看到新竹市的歷史文化及未來願景，為了此活動市府28日特別與春池玻璃合作，打造限量「新竹300‧143玻璃杯」組，意指1瓶啤酒可裝滿6個143毫升的玻璃杯，象徵著台灣人民不畏困難、努力奮鬥的精神。

市長林智堅指出，「143玻璃杯」是指容量僅為143毫升的啤酒杯，源於1940年中日戰爭開打時，啤酒釀造量銳減，專賣局藉此控制啤酒的消耗量，而1瓶啤酒可以裝滿6個143毫升玻璃杯，象徵著刻苦的台灣人民在艱難的環境中，不忘分享的溫厚個性。

文化局指出，此次博覽會展區之一的「漫遊城市」，是以人本步行為原則、生態環境保育復興為核心，串聯起各項城市中已發生、正發生和將要發生的建設。

而展場中將使用大量春池玻璃的高純度回收玻璃砂作為地坪鋪面的元素，邀請民眾以觸覺體驗玻璃的可能性，顛覆以往對於玻璃的想像。活動詳情可至新竹市政府臉書新竹市新鮮事https://www.facebook.com/hsinchunew/瀏覽。

(中時 )