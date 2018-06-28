吳敦義被稱「無主席」 洪耀福：還是他都變裝參加行程

友善列印
中時

國民黨主席吳敦義近日遭質疑消失神隱為「無主席」，民進黨秘書長洪耀福今表示，基於對友黨的關心，依據各地基層幹部回報，確實很少聽到吳敦義有來；「還是他都化妝、變裝參加行程？」

至於國民黨新竹縣長提名，因為吳敦義強力介入而改變，遭黨內反彈；洪耀福表示，日前民進黨大老林光華替林為洲講話，這代表新竹縣林姓宗親的憤怒，尤其在新竹縣，宗親的影響很大，姓林是大姓，「姓林的都覺得被姓吳的欺負得這麼慘。」

對國民黨主席吳敦義相當喜歡研究、關心的洪耀福，被媒體問到有關之前吳敦義因被封為「無主席」動怒一事指出，在地方很多婚喪喜慶行程會有交叉，以他對長期關心吳敦義的了解，基層幹部也說很少聽到吳敦義有來，「還是他都化妝、變裝參加行程」，前總統馬英九雖然行程不少，但有很多行程都在北部，或許吳跑的地方不一樣，大家沒看見。

為何對吳敦義動向瞭如指掌，洪耀福說，民進黨有請地方關心「友黨」的行程，這是根據基層幹部的回報，很少聽到吳有地方拜訪行程，吳的秘書長曾永權也沒有。「吳跑什麼行程我們總要關心友黨」，大家都在地方跑，總會聽到藍營誰也來哪拜訪、參加，但地方上確實很少聽到吳的行程，這很奇特。「也許他的行程比較特殊，有他特殊的行程。」

(中時 )

洪耀福爆料：侯友宜致電媒體 不… 王不見王!？陳其邁 韓國瑜同框 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。