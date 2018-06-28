吳敦義被稱「無主席」 洪耀福：還是他都變裝參加行程

2018年06月28日 19:28 中時 曾薏蘋

國民黨主席吳敦義近日遭質疑消失神隱為「無主席」，民進黨秘書長洪耀福今表示，基於對友黨的關心，依據各地基層幹部回報，確實很少聽到吳敦義有來；「還是他都化妝、變裝參加行程？」

至於國民黨新竹縣長提名，因為吳敦義強力介入而改變，遭黨內反彈；洪耀福表示，日前民進黨大老林光華替林為洲講話，這代表新竹縣林姓宗親的憤怒，尤其在新竹縣，宗親的影響很大，姓林是大姓，「姓林的都覺得被姓吳的欺負得這麼慘。」

對國民黨主席吳敦義相當喜歡研究、關心的洪耀福，被媒體問到有關之前吳敦義因被封為「無主席」動怒一事指出，在地方很多婚喪喜慶行程會有交叉，以他對長期關心吳敦義的了解，基層幹部也說很少聽到吳敦義有來，「還是他都化妝、變裝參加行程」，前總統馬英九雖然行程不少，但有很多行程都在北部，或許吳跑的地方不一樣，大家沒看見。

為何對吳敦義動向瞭如指掌，洪耀福說，民進黨有請地方關心「友黨」的行程，這是根據基層幹部的回報，很少聽到吳有地方拜訪行程，吳的秘書長曾永權也沒有。「吳跑什麼行程我們總要關心友黨」，大家都在地方跑，總會聽到藍營誰也來哪拜訪、參加，但地方上確實很少聽到吳的行程，這很奇特。「也許他的行程比較特殊，有他特殊的行程。」

(中時 )