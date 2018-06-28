王不見王!？陳其邁 韓國瑜同框 沒有硝煙味

2018年06月28日 19:26 中時 李義 、 柯宗緯

國民黨中央輔選團副團長周錫瑋南下為韓國瑜站台。（李義攝）

陳其邁穿起圍裙，與社福團體一起做菜。（陳其邁辦公室提供）

藍綠高雄市長參選人韓國瑜、陳其邁始終王不見王，28日美國在台協會（AIT）高雄分處的美國國慶酒會上，2人終於同框，但沒有硝煙味；平日一身休閒裝的韓難得西裝筆挺，陳笑說「今天穿西裝喔！」韓被詢問感覺如何？他不改幽默風格：「當然有頭髮的比較帥」。

28日在台鋁舉辦美國國慶酒會，現場政商雲集，國、民兩黨高雄市長參選人韓國瑜、陳其邁也同場同框，握手寒暄但彼此互動不多。

韓、陳兩人雖然未上台致詞，但台下兩人魅力十足，不少人上前要求合照，搶了主辦單位風采。

「賣菜郎」韓國瑜平時穿著POLO衫、球鞋，昨「意外」穿正式西裝、搭配紅色領帶、皮鞋盛裝出席酒會，令人差點認不出來眼前這號人物，陳與他握手、寒暄，也忍不住跟韓咬耳朵說「今天穿西裝喔！」

韓國瑜下午隨即換上休閒裝奔赴蓮潭會館，與國民黨中央輔選團副團長周錫瑋會合，參加與民有約座談活動。

韓說，藍綠在市長選戰都不插旗，可以確定這場選舉是一場環保的選舉，至於目前選情是五五波，結果取決於市民是否希望改變城市的經濟、風貌等各種現況。

周錫瑋則說，高雄是六都中進步緩慢的城市，可以再進步，從治水到國際化、經濟等都有很大進步空間；日後會常到高雄來，與大家一起打拚。

陳其邁參加美國國慶酒會前，則是先參加高雄市慈善團體聯合總會主辦的「阿福食物銀行福氣社區冰箱啟用儀式」，穿起圍巾動手做菜。並向社福團體說明弱勢優先、社區優先、服務優先的「社福三個優先」政策。

(中時 )