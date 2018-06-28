吳茂昆接班人是他？三個原因 代理教長姚立德扶正機率大

2018年06月28日 19:13 中時電子報 林毅 、 戴安瑋

吳茂昆下台後，教育部長大位至今已懸缺一個多月，行政院發言人徐國勇今天(28日)表示已經開始人選徵詢，不會等太久。府院高層透露代理教長姚立德扶正的機率大，因姚立德熟悉台大校長遴選過程始末，加上大學學雜費調漲事件處理得當，未引起外界反彈，深獲賞識。

在潘文忠與吳茂昆先後都因拔管案而分別在4月14日、5月29日下台，姚立德短短1個月內已經兩度代理教育部長。據相關人士透露，府院屬意姚立德的原因有3點：

一》姚立德是官派台大校長遴選委員，對於管案始末掌握度高，加上拔管爭議還在持續中，接任教長被視為「跳入火坑」，幾位候補名單也都先後表達沒有意願，因此扶正姚立德機率高。

二》大學學雜費調漲事件處理得當。原有16所大學申請調漲，但最終只有中興大學、文藻外語大學通過調整，且漲幅僅2%，此事件在姚立德處理下，並未引起外界強力反彈，讓府院高層相當滿意。

三》教育部已跟行政院報告，將在8月底完成12年國教新課綱審議，距離期限僅剩2個月的情況下，此時若輕易換人，屆時將難以趕上時程。

現任教育部次長姚立德畢業於台北工專(現北科大)，也擔任過北科大校長，是北科大創校百年來第一位校友校長。因家計拮据，還曾到大公司擔任夜班警衛賺取生活費，很長一段時間都睡在沙發上過夜。其後為了台北工專畢業時沒有方型學士帽可戴而耿耿於懷，遠赴美國深造，最後取得密蘇里大學電機碩士與威斯康辛大學電機博士學位，故事相當勵志。

(中時電子報)