世足》國腳陳浩瑋挺巴西 美女主播房業涵最愛英隊長

2018年06月28日 19:22 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

華視推出世足主播群連珮貝（右起）、房業涵、黃柏齡、朱培滋和謝昶易。（華視提供）

俄羅斯世足賽將於29日凌晨踢完32強小組賽，30日晚間由法國vs.阿根廷揭開16強淘汰賽序幕。而從16強開始，除了MOD愛爾達頻道，華視也將於無線、有線系統轉播16強賽事。中華男足國腳陳浩瑋出席16強開播記者會，表示自己最欣賞巴西隊與內馬，也看好「森巴軍團」能舉起大力神盃。

「我最喜歡的就是巴西隊，特別是內馬，」目前效力於中甲北控的陳浩瑋說：「我很喜歡內馬踢球的激情，感覺跟台灣的原住民很像。至於巴西隊，個人技術面就不用說了，這次陣容也非常完整。只是各國的防守都有進步，很難像以前一樣踢出大比分，但巴西也愈來愈進入狀況了。」

陳浩瑋17歲時，曾在當時中華男足的巴西教練團推薦下，到巴西去訓練測試。他回憶說，自己本來就喜歡巴西，當時更是大開眼界，可惜當時年紀小，一個月後被問到要不要留下來，「我因為想家沒有留下，現在想起來覺得很可惜。」

陳浩瑋也說，巴西這次除了內馬，效力於西甲巴塞隆納的庫提紐也扮演關鍵角色。「有內馬吸引對方防守，庫提紐就有空間傳球或射門，他們兩個一起踢球很久了，默契很好，庫提紐對瑞士那顆內切遠射尤其精彩，大家都知道那是他的拿手好戲，就是守不住！」

華視將由主播謝昶易與黃柏齡轉播世足賽，美女主播房業涵、連珮貝、朱培滋和莊雨潔也用功製作世足節目。被問到喜歡看球賽還是球員的臉，房業涵也大方承認說：「我真的是看臉耶！」還自爆最喜歡英格蘭隊長肯恩，「長得很像雷恩葛斯林！」

(中時電子報)