烏來忠治土石流防災社區　推動全面提升防災能力

新北市政府農業局為提升防災能力，今年度規畫舉辦17場的自主防災社區兵棋推演工作坊及4場的自主防災社區實作演練。（葉書宏翻攝）

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新北市政府農業局為提升防災能力，今年度規畫舉辦17場的自主防災社區兵棋推演工作坊及4場的自主防災社區實作演練。（葉書宏翻攝）
新北市政府農業局為提升防災能力，今年度規畫舉辦17場的自主防災社區兵棋推演工作坊及4場的自主防災社區實作演練。（葉書宏翻攝）

新北市政府農業局為提升防災能力，今年度規畫舉辦17場的自主防災社區兵棋推演工作坊及4場的自主防災社區實作演練，日前在烏來區忠治里活動中心進行最後一場兵棋推演工作坊。

烏來區忠治里在104年蘇迪勒颱風時曾發生多處的土石流災害，近年颱風豪雨期間也有土石崩塌於社區內發生。農業局強調，除了向社區居民宣導坡地災害特性及自主防災社區推動目的外，更進一步帶領居民現地勘查社區周邊區域環境特性及災害潛勢區位。

值得一提，農業局表示，今年利用兵棋地圖來推演討論土石流警戒發布時社區的自主防災應對流程、災害潛勢分布位置及避難處所與路線等，讓民眾深入瞭解潛在危險區域與防災概念，以增加社區自身防災能量。

新北市農業局長李玟表示，在現今氣候變遷下，培養民眾自助互助的能力與習慣相當重要，新北市府今年舉辦17場自主防災社區兵棋推演及4場自主防災社區實作演練外，積極辦理土石流保全戶調查、自主防災宣導演練、避難處所規畫及治山防災工程等，希望人人都能對防災做好萬全的準備，以降低災害帶來的損失。

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