2018環太軍演開始 美國這次不邀大陸

2018環太平洋軍演，美國將派出包括卡爾文生號航空母艦在內的24艘軍艦，是參與國當中最龐大的。(圖/美國海軍)

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中時電子報

來自26個國家、52艘艦艇，大約25,000名海軍人員所共同參與的2018年環太平洋軍演(2018 RIMPAC）正式展開，這是全世界最大規模的國際海事演習，不過美國在1個月前，決定不邀請中國大陸參與。

美國海軍學院新聞(USNI NEWS)報導，2018環太軍演內容涵蓋救災、兩棲作戰、反海盜工作、飛彈射擊、排雷、海上安全，反潛戰和防空作戰各種項目。

實彈射擊當然是演習的重頭戲，現在確定會發射遠程反艦導彈（LRASM），並且會有美國空軍飛機拍攝實況過程；另外日本陸上自衛隊會發射的岸基反艦飛彈，美國陸軍會利用裝載貨物系統（ palletized load system,PLS）來發射的海軍攻擊導彈（ naval strike missile,NSM），這是著陸基部隊首次參加環太軍演的實彈射擊，是為了測試新裝備。

新加坡會派出可畏級巡防艦，這型軍艦的艦體和海軍拉法葉級是一樣的。(圖/新加坡海軍)
澳洲派出阿德萊德號兩棲突擊艦，另外還有改造自派里級的墨爾本號，可惜沒有最新的霍巴特級飛彈驅逐艦。(圖/澳洲皇家海軍)
印尼的瑪爾塔迪納塔號(Martadinata)巡邏艦，它是荷蘭設計的輕型模塊化軍艦。(圖/印尼海軍)

今年參加環太軍演的的國家包括：澳洲、巴西、汶萊、加拿大、智利、哥倫比亞、法國、德國、印度、印尼、以色列、日本、馬來西亞、墨西哥、荷蘭、紐西蘭、秘魯、韓國、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、泰國、東加、英國、美國和越南。

根據美國國防部的說法，原本曾計畫邀請中國大陸加入，但由於大陸國家繼續對南海島礁給軍事化，因此在五月份撤回了邀請。

(中時電子報)

文章來源：47-Ship RIMPAC Exercise Kicks Off Tomorrow

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