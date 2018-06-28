宜蘭縣警局婦幼隊學童夏令營 好玩、健康、安全還免錢

2018年06月28日 19:35 中時 胡健森

宜蘭縣警局婦幼隊每年都會舉辦學童夏令營，相當受到歡迎。（婦幼隊提供）

放暑假了，宜蘭縣警局將在7月24日舉辦「警察情，天使心-暑假fun心玩體驗營活動」，安排導覽員帶隊介紹梅花湖生態，激發學生對大自然的認識，7月1日至7月7日受理報名，活動完全免費，歡迎國小三年級至國中二年級學童報名參加。

宜蘭縣政府運用公益彩券盈餘分配款，將在7月24日（星期二）上午8點至下午4時舉辦「警察情，天使心-暑假fun心玩體驗營活動」，安排縣內的學子在暑假期間走出戶外擁抱大自然，參與優質的兒童、少年暑期活動，並選擇宜蘭的知名景點「梅花湖」舉辦體驗營。

宜蘭縣警局婦幼隊表示，在課程中將安排導覽員帶隊介紹梅花湖周邊生態，透過輕鬆的導覽解說，更能讓學生深入瞭解梅花湖周邊鳥類、植物的種類，藉此激發學生對大自然的認識；另為加強宣導防治家庭暴力、性侵害等法令常識，活動中播放宣導短片及安排有獎徵答活動，以提高兒童、少年自我保護能力。

這場活動完全免費，午餐以BBQ方式供應，另有提供專車接送（上下車地點：縣警局婦幼隊、北成國小），7月1日起開始報名至7月7日截止，活動詳情請至宜蘭縣政府警察局網站婦幼專區查（http://women.ilcpb.gov.tw/main/index.aspx），

或電洽03-9365590詢問。

(中時 )