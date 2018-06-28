宜蘭縣警局婦幼隊學童夏令營 好玩、健康、安全還免錢

宜蘭縣警局婦幼隊每年都會舉辦學童夏令營，相當受到歡迎。（婦幼隊提供）

友善列印
中時
宜蘭縣警局婦幼隊每年都會舉辦學童夏令營，相當受到歡迎。（婦幼隊提供）

放暑假了，宜蘭縣警局將在7月24日舉辦「警察情，天使心-暑假fun心玩體驗營活動」，安排導覽員帶隊介紹梅花湖生態，激發學生對大自然的認識，7月1日至7月7日受理報名，活動完全免費，歡迎國小三年級至國中二年級學童報名參加。

宜蘭縣政府運用公益彩券盈餘分配款，將在7月24日（星期二）上午8點至下午4時舉辦「警察情，天使心-暑假fun心玩體驗營活動」，安排縣內的學子在暑假期間走出戶外擁抱大自然，參與優質的兒童、少年暑期活動，並選擇宜蘭的知名景點「梅花湖」舉辦體驗營。

宜蘭縣警局婦幼隊表示，在課程中將安排導覽員帶隊介紹梅花湖周邊生態，透過輕鬆的導覽解說，更能讓學生深入瞭解梅花湖周邊鳥類、植物的種類，藉此激發學生對大自然的認識；另為加強宣導防治家庭暴力、性侵害等法令常識，活動中播放宣導短片及安排有獎徵答活動，以提高兒童、少年自我保護能力。

這場活動完全免費，午餐以BBQ方式供應，另有提供專車接送（上下車地點：縣警局婦幼隊、北成國小），7月1日起開始報名至7月7日截止，活動詳情請至宜蘭縣政府警察局網站婦幼專區查（http://women.ilcpb.gov.tw/main/index.aspx），

或電洽03-9365590詢問。

(中時 )

導覽志工隊成軍 帶領遊客認識虎… 夏天若不補充水分 結石機率大增

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。