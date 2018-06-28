夏天若不補充水分 結石機率大增

2018年06月28日 19:23 中時 李義

炎炎夏日，如果水分補充不足，輸尿管結石機率大增，甚至會影響腎功能。醫師提醒，成人每天至少2千西西水，甚至要依體重增加，水分的攝取也不是一般市售的手搖飲料可以取代，只有水才能真正解身體的渴。

26歲的小光，身高170公分體重近百公斤，幾乎是「滴水不沾」，平日都是喝市售的手搖杯茶飲料取代喝水，而且全都是「正常甜」。突然全身冒冷汗又腰痛而到阮綜合醫院急診，經超音波檢查，原來是顆0.7公分的腎結石阻塞輸尿管作崇，以輸尿管鏡打碎取出。

另位有過腎結石經驗的45歲上班族張先生，並未記取教訓增加攝水量，又因久坐辦公室致使腎結石再度發生，出現腰痛及血尿情形。

就醫發現，不但輸尿管有1顆直徑2公分大的結石，腎臟還有嚴重積水現象，腎功能也變差，施行輸尿管鏡碎石術治療後，持續追蹤。

泌尿科主治醫師陳育典表示，如果水分補充不足或以飲料代替喝水，都可能發生結石。每人每天攝水量，依體重每公斤每天需水約30至40cc，同時，尿液顏色太深與口渴，都是身體發出水分不足的訊號。

不過值得注意的是，有心臟病或心衰竭的人，飲水過多反而可能導致肺積水、肺水腫，因而引起呼吸困難；慢性腎臟、肝硬化、血中白蛋白過低的患者，喝水也要謹慎，應聽從醫師建議，避免讓水積在體內排不出去。

陳育典指出，若結石在膀胱，解尿會有阻礙、斷斷續續的症狀，尿一下突然停止、過陣子又可以繼續尿，或是小便速度變慢，膀胱結石無法做體外震波，只能做膀胱鏡碎石手術。

若是尿道結石則會完全尿不出來，或是小便滴滴答答，尿道感覺疼痛，摸到可能還有異物感，尿道結石使用內視鏡從尿道口進入將石頭夾出來。

如果是輸尿管結石，則會出現明顯劇烈疼痛，甚而伴隨產生血尿，輸尿管結石可考慮體外震波、輸尿管鏡碎石手術，安全性都很高。

需要特別提醒的是有些人不適合體外震波，如有出血傾向，或是正在服用抗凝血劑患者要先停藥，本身具有主動脈或是心血管異常者、孕婦等都不適合，必須考慮改用手術方式，如尿道鏡、輸尿管鏡碎石等等。

(中時 )