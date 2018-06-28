解密科技寶藏特展推出創新科成果 台中文創園區驚艷登場

2018年06月28日 19:28 中時 陳淑芬

「解密科技寶－眾力方程式」特展中的智慧手術眼鏡可提升醫療手術精確度。（陳淑芬攝）

「解密科技寶－眾力方程式」特展中的手勢控制裝置，可遙控機械手臂隔空取物。（陳淑芬攝）

「解密科技寶－眾力方程式」特展將於台中文化創意產業園區展出。（陳淑芬攝）

經濟部技術處舉辦的「解密科技寶藏」特展推出高科技創新研發成果，令人大開眼界，戴上錶式手勢控制裝置，可遙控機械手臂，火紅娃娃機也可隔空夾取；智慧手術眼鏡則可透過導航及定位技術，提升醫療手術精確度；機器人會沖泡香濃的拉花咖啡、機器手臂可進行鞋底打粗及鞋面黏合作業。展場中76項創新科技，展現未來人工智慧及高科技生活。

「解密科技寶－眾力方程式」特展28日下午在台中文化創意產業園區舉辦記者會，經濟部整合轄下工研院、資策會及精機中心等17個研發法人研發成果，展示智慧機械、綠能科技、生醫產業及循環經濟等創新科技及全球趨勢應用，並模擬未來城市場景，分為生產製造、健康醫療、創新生活及智慧環境等4大展區，將於29日開幕，展至7月22日。

經濟部主任秘書陳怡鈴致詞時表示，「解密科技寶藏」特展從2014年舉辦迄今，已累積27萬參觀人潮，促成超過500件技術洽商。今年展出5+2產業創新政策成果，邀請各界來尋找促動產業成長及升級的寶藏。展場不只呈現研發成果，更以互動體驗手法展示，希望吸引校園師生、產業及民眾等更多人的參與。

與會的台中市府秘書長黃景茂則表示，為因應在地產業需求，主辦單位整合中部6個法人參展，展現13項科專成果。世界花卉博覽會將年底在中市登場，工研院協助研發自動駕駛中型巴士作為接駁車輛、資策會也協助規劃智慧農業主題，讓花博展現台灣科技實力及智慧農業研發成果。

金屬工業研究發展中心開發展示「鞋底自動打粗系統」，副處長邱振璋表示，製鞋業勞力密集，但打粗及黏合作業因材質多樣而難以自動化，新研發機器手臂透過3D掃描等技術克服重重困難，目前正導入台灣業界，在東南亞頗受青睞。

勵德智慧機器人自動咖啡販賣機也令人驚豔，民眾只要透過投幣或行動支付，機器手臂就可精確執行咖啡師細膩的拉花動作路徑，沖泡出香濃的拉花咖啡。

(中時 )