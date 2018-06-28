警方快打部隊演練　路人驚呼 逼真

暑期將至，為防患青少年聚眾暴力事件，台中市警局第四分局26日舉行「快速反應打擊部隊」狀況演練，讓員警熟悉快打部隊啟動流程。（黃國峰翻攝）

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為防患青少年聚眾暴力事件，台中市警局第四分局26日舉行「快速反應打擊部隊」狀況演練，員警賣力演出，讓民眾直呼逼真。（黃國峰翻攝）

暑假將至，青少年血氣方剛，為避免青少年聚集而發生街頭暴力鬥毆案件，台中市警局第四分局於26日在轄內知名夜店X-CUBE旁，舉行「快速反應打擊部隊」狀況演練，由5名警大實習生假扮暴力滋事分子，員警賣力的演出下，令路過民眾驚呼「好逼真」。

演練過程選定青少年易聚集的夜店旁，由5名警大實習生扮演滋事人士，並手持棍棒叫囂，警四分局勤務指揮中心接獲通報後，立即啟動快速反應打擊部隊機制，在20名優勢警力迅速到場，雙方模擬對峙，最後在強勢警力壓制下，將5名滋事分子逮補帶離，逼真過程，讓路過民眾還以為是真的，經旁邊員警解釋才恍然大悟。

台中市警局第四分局長林逢泉強調，警方啟動快速打擊反應部隊演練主要目的在於防患未然，在發生突發狀況時，員警得以熟悉快打部隊啟動流程，迅速到場壓制、妥善處理暴力事件。

並且讓民眾了解警方強勢執法、貫徹公權力的決心，「只要你敢打，警方就敢辦」，希望以此贏得民眾信賴，警民共同配合防範犯罪、打擊不法，提供南屯區居民能有個安全與安心的生活環境。

(中時 )

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