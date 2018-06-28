2018台積心築藝術季 《等待果陀》竹縣上演

2018年06月28日 19:34 中時 莊旻靜

當代傳奇劇場受「台積心築藝術季」之邀，7月14日將在新竹縣文化局演藝廳上演《等待果陀》。（莊旻靜攝）

「當代傳奇劇場」應2018台積心築藝術季之邀，7月14日晚上7點30分，將在新竹縣政府文化局演藝廳演出《等待果陀》，改劇改編自諾貝爾文學獎得主貝克特作品，並融入傳統戲曲元素，呈現西方前衛與中式傳統並濟風格，詮釋荒謬劇場經典作品。

台積電文教基金會執行長許峻郎表示，台積心築藝術季2003年舉以來，數度邀請當代傳奇劇場演出，而《等待果陀》曾於2005、2015年在台上演，在海外多處公演均受好評，此次在台南、竹縣演出則為在台第3次。過去台積心築藝術季在新竹市舉辦音樂會、新竹縣上演戲劇，許峻郎也發現，新竹民眾喜愛傳統戲劇，期望此次《等待果陀》能帶來不同啟發。

「當代傳奇劇場」行政總監林秀偉、劇團經理張靜屏等人28日出席演出記者會，藝術總監吳興國、盛鑑、馬寶山等人，也以新瓦屋客家文化保存區內的一株老樹為背景，演出《等待果陀》片段，呈現京劇唱唸作打、以及荒謬劇場的精采。

新竹縣副縣長楊文科表示，就他所知果陀有如生與死，但他認為希望長存，文化局長張宜真說，《等待果陀》十分精彩，邀請民眾進場支持。吳興國表示，，等待要花很長的時間，生命在最孤寂的時刻，腦筋反而更清醒，而荒謬劇場對任何一個國家、地區也都具有啟發性。

當代傳奇劇場行政總監林秀偉、劇團經理張靜屏等人均出席記者會，《等待果陀》7月14日晚間7點30分將在新竹縣文化局演藝廳演出，7月1日下午2點在新瓦屋客家文化保存區的集會堂，亦有「賦予東方丑嶄新的時代意義」講座，由吳興國與林秀偉，分享東方丑如何幽默演繹東西方戲劇傳統內的智慧。

(中時 )