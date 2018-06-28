全國創意行銷與創業競賽　東南科大學子奪特優

2018年06月28日 19:43 中時 葉書宏

東南科技大學觀光系學生郭馨葳、吳凱蘋、李雪甄與劉妤婕參加「2018 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」，奪得「行銷文案企劃特優獎」，消息傳回學校、師生們同感榮耀。

網路行動時代的來臨，越來越多的商家及個人投入電子商務與APP市場，資訊科技特別舉辦「2018 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」，共有千餘位學生報名參加，266組隊伍參賽。

該項比賽定位在「台灣休閒、觀光、特色產業」行銷發展及推廣，與創意創新創業結合，透過主辦、協辦單位訂定主題，以「創意行銷」、「創業競賽」為主軸，由青年學子提出創新構想與解決辦法，希望能將學界新世代與產業實務連結起來，達成「產業創新優化轉型」與「社區穩健發展」的目的。

得獎學生們異口同聲說，感謝師長們協助，讓作品更趨完美，更在大學生涯中留下難忘的回憶。

指導老師吳怡彥表示，在學習過程中非常鼓勵同學活用系上專業課程「觀光行銷與個案研討」所學，讓課堂知識走入社會真實中。此次獲獎學生就是以「紙的幸福旅程」為題，提出讓傳統紙器公司轉型銜接紙業的製程，透過紙迷宮、紙藝的體驗手作等方式重新凝聚新市場導向，獲得瑞鎰紙器股份有限公司青睞。

東南科技大學觀光系主任徐貴新說，此成果展現東南觀光系關注實務課程教學理念，將知識所學於社會場域實踐的用心，更與當下學校獲得教育部的大學社會責任實踐計畫目標互相呼應。

(中時 )