全代會後啟動輔選 小英搭配「艱困三帥」擴大外溢效應

2018年06月28日 19:52 中時 曾薏蘋

年底縣市長選舉剩下不到半年，民進黨秘書長洪耀福今表示，七月十五日民進黨全代會後，就會啟動總統下鄉輔選行程。除了總統，搭配「艱困三帥」桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、基隆市長林右昌，擴大外溢效應。

此外，民進黨明天早上召開第一場台北市大選的策略會議，除了選對會三巨頭陳明文、林錫耀及洪耀福，候選人立委姚文智、前雲林縣長蘇治芬、北市立委吳思瑤、目前仍任姚執行總幹事的北市議員阮昭雄等都會出席，就北市競選策略問題交換意見。

洪耀福說，他上午赴中部主持苗、中、彰、投輔選會報；黨中央也規劃，桃竹竹苗、北北基宜，也都有跨區域的輔選會報，邀各地幹部一起共思跨區域的議題。至於，蔡英文總統及行政院長賴清德，也有下鄉說明政績的規劃，預計在權代會後啟動。

洪耀福說，桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、基隆市長林右昌三位，都是民進黨在藍大於綠艱困選區做出成績的年輕首長，這幾個年輕市長都是用政績，連任就比較輕鬆，這是民進黨執政典範，無論在如何困難選區，也證明不管怎樣土壤，只要認真耕耘，都會開花結果茁壯，他相信這些縣市，只要三人再執政一屆，政績會更好，改變當地人民對民進黨看法。

洪耀福表示，艱困選區做得好會有外溢效應，都是來自這些年輕縣市長，這就是要把外溢效應強化，「他們會有帶頭作用，影響新竹縣、南投縣、台東縣、花蓮縣等，希望這些首長能起帶頭作用」。過去對民進黨的成見，年底叫又是要把這外溢效應擴大，這才是正面的力量。預計會在常會報告政績，帶媒體下鄉，技術部份再研究。

至於彰化選情，洪耀福說，在努力強化中，彰化沒有什麼內部矛盾，本週辦兩場「替縣長說話」，開始辦小型說明會，縣長也針對一些政績整理，整個動員、後員會也都積極籌組中；彰化近幾年投入中央資源非常多，只是縣長要讓彰化人知道，蔡英文執政後對彰化支持。

洪耀福說，縣長力推的「風光大縣」，最近情勢逆轉，風電價格大漲兩塊多，縣府再度開始恢復營養午餐補助，地方叫做「綠能午餐」，帶來財政收入，這些政績慢慢就會展現，顯示縣長是有遠見。魏縣長要做的是，不再那麼客氣，努力宣傳政績。

(中時 )