中興新村從繁華到沒落，讓當地居民都感到不勝唏噓

2018年06月28日 20:41 中時 楊樹煌

▲中興新村南投縣政府每年都會在此舉辦世界茶博會，圖為千人揉茶盛況。（楊樹煌攝）

▲中興新村舉辦台灣燈會，法相山利用當地獨特景觀，布置出獨樹一格的轉法輪區，當時的會也被譽為史上最美燈會區。（楊樹煌攝）

▲中興新村在台灣燈會舉辦時，再創昔日人潮湧至的景象。（楊樹煌攝）

▲中興新村在台灣燈會時，讓中興新村的牌樓再度受到民眾矚目，並湧聚觀賞燈會。（楊樹煌攝）

早年省政府所在地的中興新村，是全國第一個以花園城市規劃的都市計畫區，環境清靜幽美，交通便利，且從教育、休閒、娛樂到市場等各項設施完備，生活機能優異，全盛時期每天進出數萬人，可謂人聲鼎沸，可是中興新村從極盛到沒落，轉捩點就在20多年前的精省，使得中興新村馬上從繁華到沒落，讓當地居民都不勝唏噓。

久居中興新村50餘年，曾是中興新村台灣銀行經理的林忠勇指出，中興新村因當年以工作與居住區合一，採高綠覆地比率的花園城市規劃，所以居住環境特別清靜幽美，完整的生活機能，如醫院、幼稚園、國小至高中還有市場購物中心、電影院、公園、網球場、運動場及整片大草皮，無所不有。

尤其中興新村內樹木成蔭，隨處可見綠樹成林的綠色隧道，任何村內小巷更都是花木扶疏自成一景，由於省府管轄各縣市政府、鄉鎮公所，每天洽公達萬餘人，直接帶動中興新村的商業發展，也讓能住進中興新村的居民或是省府員工都自覺驕傲。

林忠勇並回憶指出，中興新村的交通至為便利，從台中、彰化、西部縱鐵等全都有公車抵達中興新村，成為中部地區發車頻率最高、收班時間最晚的，因而造就中興新村居住的人口數多達2萬餘人，當時省政府並有建設廳、財政廳等多個廳處，住戶加上洽公人員，把光華路擠得水洩不通，可謂是一片人聲鼎沸的熱鬧繁華景象。

沒想到精省後，人潮不再，所幸南投縣政府每年都會在此舉辦世界茶業博覽會，再度吸引大批人潮；2014年台灣燈會在此舉行，利用中興新村的樹林、歷史建築，布置成獨特的燈會場景，當時被譽為史上最美燈會區；居民都期盼中央機關能再度遷都中興新村，再造中興新村的繁榮景象，否則中興由當年的繁華到當今的沒落，讓當地居民都不唏噓。

(中時 )