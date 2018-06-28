世界盃男籃》中華12人名單出爐 三哥憂心主場練不夠

2018年06月28日 20:02 中時電子報 黃及人

在28日官方練習前，中華隊集合場中訓話。(中華籃協提供)

中華隊29日晚間將在世界盃男籃亞洲區資格賽遭遇強敵菲律賓，12名正選國手名單28日晚上7點終於出爐，中華隊總教練周俊三雖期待明天的「全藍主場」，卻也擔心中華隊僅在台北和平館練球兩天，「想進這裡可不容易！」

這次中華隊出戰菲律賓的12人名單包含陳盈駿、蘇翊傑、蔣淯安、楊敬敏、周儀翔、劉錚、呂政儒、簡浩、周柏臣、陳冠全、曾文鼎與戴維斯，前役世界盃資格賽爆冷作客擊敗日本的頭號功臣胡瓏貿意外落選，應該算是「遺珠之憾」。

「我想無論面對菲律賓或日本，我們12人名單變化不大，但我有做出因應，隨著不同狀況作出調整，就像先前作客面對菲律賓，我們有黃鎮跳了出來，作客擊敗日本則有胡瓏貿，」周俊三說，「我當然希望永遠都有奇兵出現。」

只是受限於和平館上周舉辦活動，中華籃協直到26日才來鋪設地板，造成中華男籃等到27日才進行第1次練球，28日也練第2次而已，周俊三不禁抱怨，「原本我希望可在1周前進來練習，卻碰上和平館有活動，那也沒辦法。」

至於明天出戰菲律賓的先發名單，周俊三保持以往不願提前公布態度，「菲律賓不僅禁區擁有高度，1到3號位置的攻擊也很強，是支相當有才華的球隊，我想光靠個人是不可能守住他們，我們必須打出應有團隊防守才行。」

不過周俊三相信，明天的全藍主場，絕對能成中華隊最強的後盾，「希望明天球迷可以擠爆和平館，讓我們感受真正主場優勢！」

(中時電子報)