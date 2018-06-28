劉子千露毛索吻 花蓮種菜曖昧劉以豪

2018年06月28日 20:08 中時 洪秀瑛

劉子千在花蓮打赤膊跑步運動。（歐銻銻提供）

劉子千（左）和劉以豪戲外是麻吉。（歐銻銻提供）

劉子千第一次在花蓮拍戲，有不少初體驗。（歐銻銻提供）

劉子千劇中要說台語。（歐銻銻提供）

劉子千在歐銻銻娛樂的新劇《種菜女神》戲裡暗戀陳庭妮，視劉以豪為假想敵，劇裡和劉以豪對立，戲外因為愛運動的共同嗜好，劉子千第一次和劉以豪合作，就把他當作「一輩子好兄弟」，感情非常麻吉。劉子千稱感情空窗5年，喜歡什麼類型女生？他不假思索的說「女版劉以豪」。透露有場被劉以豪環抱的戲，只差沒接吻，原本他想跟導演提議來個即興演出，後來想想還是放棄。

喜歡劉以豪什麼優點？劉子千直白說，「他從頭到腳底板都是優點，人很Nice，我從來沒看過一個那麼斯文的男人」，誇劉以豪是名符其實的暖男，對方做過什麼貼心舉動？他說，那是一種感覺，「坐在他旁邊就覺得他很暖、沒什麼威脅性」。2人在花蓮拍戲，什麼話題都能聊也互相照顧，他真心覺得劉以豪「很溫柔」，怕大家想歪，他露出認真表情反問：「這樣形容對的嗎？」

他說和劉以豪一見如故，從運動健身開啟話題，「他現在是我一輩子的好朋友」，導演一喊卡，他們就抱一起，讓女主角陳庭妮在旁看了都嫉妒，劉子千說：「因為戲裡把不到女神，我就把男神，把她的愛人搶過來。」他被劉以豪說不愛穿衣服，常露出黑壓壓一大片胸毛，他假裝曖昧，開玩笑說：「天天露毛就是要給他看的。」也坦言曾半裸走在鄉間小路上，一位阿嬤竟然被他的胸毛嚇到不要不要的，還拉高分貝大喊「哦」，他對自己的胸毛也頗苦惱：「冬天舒服，夏天就很難受。」

戲裡角色個性火爆，劉子千真實的個性溫和，只有看圖片組合家具時一直失敗才會抓狂，他的生活哲學覺得好好把日子過得開心最重要，他每天早上起床會念10遍「開心」，如果不開心，再多念10遍，唸到開心為止。前陣子，劉以豪的愛犬過世，心情低落，他把好兄弟的功能做好做滿，看劉以豪不高興就想辦法安慰、逗他開心，他說將來不排斥拍男男BL戲，萬一要拍吻戲再說。

他是都市小孩，第一次在花蓮拍戲，還下田演農夫，他說在田裡常找到特別靈感，「好比插秧插老半天，突然來一陣涼風，很爽，那時候發出的聲音沒法控制，自己都把自己嚇到」。劇中有情敵，他生活中沒遇過，因為都會先花時間觀察，確定女生是單身才追，但被打槍的經驗比成功經驗多。媽媽很少催促他趕快談戀愛，他也覺得奇怪，「不過感情這事要順其自然，逼不來的」。

(中時 )