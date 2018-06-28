吸引參觀人潮 ！ 「怪物油脂塊」可能被倫敦博物館收藏

2018年06月28日 20:23 中時 諶悠文

白教堂區的下水道發現的巨大油脂塊，經9周才分解完畢。

倫敦博物館（Museum of London）正在展出的一塊油脂塊可能會被館方收藏。這塊由凝固的油、脂和濕巾組成的結塊已經開始「出汗」，變色，裏面甚至還孵化出蒼蠅。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，策展人史帕克斯（Vyki Sparkes）表示，這個油脂塊使得博物院參觀人數「顯著增加」，這枚油脂塊引起了遊客們「不可思議的反應」，已經成為博物館最受歡迎的展品之一。館方正在考慮在本周結束公共展示後加以收藏。

展出的油脂塊來自於一枚長度超過250米，重130噸的「怪物油脂塊」。這塊巨型油脂在白教堂區的下水道被發現，一度成為熱門話題。

油脂塊是指沖入下水道的材料堆聚而成的大塊固體。白教堂發現的這塊油脂塊當時花費了工作人員九周時間才分解完畢。今年二月，倫敦博物館展出這塊都市歷史的見證，以作為倫敦處理垃圾挑戰的例證。這也是倫敦博物館首次進行這類展覽。

展出將於本周結束，但史帕克斯稱，他們對這塊油脂的吸引力感到驚訝，一些人專門為它來博物館參觀，博物館的遊客人數有所增加。

史帕克斯說，人們對油脂塊既驚奇又厭惡，對它的關注不僅僅是觀察它在玻璃櫃下如何變化。「我們從沒做過這樣的事情，」她認為這其中含有「神秘」元素。「它在我們腳下，還在生長。我們所有人都對它的產生負有責任。」

倫敦博物館正在考慮將其收藏歸檔，而不是棄之不顧。而怪物油脂塊的其餘部分已經被切碎並轉化為生物柴油。短期內，這個油脂塊會進入「隔離」階段，工作人員將根據污水的健康和安全規定對其進行處理。

史帕克斯表示，她現在對這塊油脂有「很深的情感」，認為有「充分的理由保留它」。雖然有人對它反感，但她認為，油脂塊還是觸動了人們的一些思考，比如是什麼樣的消費行為和方式造成了這些油脂堆積。

(中時 )