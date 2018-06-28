影》槍殺角頭「五股國」槍手 新竹南寮自轟身亡

2018年06月28日 20:14 中時 徐養齡 、 陳俊雄 、中時電子報/ 吳家詮 、中時電子報/

新竹市第一分局偵查隊長胡俊凱說明自稱槍殺角頭「五股國」的凶嫌打電話報警「投案」後自戕的經過（吳家詮/翻攝）

新北市五股地方角頭「五股國」游國興，27日遭人行刑式連開6槍擊斃，槍手逞凶後開車逃逸，據傳逃回新竹躲藏，新北市警方也南下追查，不料凶嫌28日下午先打電話投案，隨即朝太陽穴開槍自盡。

新竹市第一警分局偵查隊長胡俊凱說，黃克樑晚上七點多自己打電話到勤指中心報案，說自己是昨晚槍殺角頭「五股國」的凶嫌，他人在南寮。當警方趕到現場嫌犯已死亡，右側太陽穴有一槍槍孔。

警方調查，自稱凶手的55歲男子黃克樑，下午從香山火車站搭白牌計程車，先是在市區亂繞，下午6點多到南寮天府路與海濱路口，向計程車司機借手機打110，向新竹市警察局勤指中心人員坦承犯下「五股國」槍擊命案，語氣沉重表示「我要投案」。

警方根據黃男的手機發話位置搜尋位置，發現他在南寮一帶，隨即將電話轉給轄區警方，持續與黃男溝通，在短短5分鐘的通話中，黃顯然不願意讓警方知道他的位置，強調「自己的事情自己處理」，警方問他在哪？要做什麼？他反而警告警方「你們不要靠近！」隨即掛斷電話。

警方根據發話地點找到白牌計程車位置，朱姓司機看到員警，指著濱海公園大喊「就在那」，警方隨後在草坪上發現滿頭鮮血的黃男，已明顯死亡，一旁有1把手槍，槍傷是從左側太陽穴貫穿到後腦，警方隨即封鎖現場。

警方表示，黃男身上沒有帶證件，也沒帶手機，新北市警方隨即到場，確認就是犯下槍擊案的黃克樑。

52歲的新北市五股角頭「阿國」游國興，27日深夜在自己經營的「台灣藝工隊」辦公室外，遭槍手近距離朝頭、胸等部位連開5槍後，再折返朝頭部補開一槍，橫死在自家地盤上，今晚近8時這名槍手被發現在新竹南寮漁港自殺身亡。

(中時 )