前夫不爽判決 深夜曬「小燕子」無碼私照挨譙

黃毅清昨深夜曬出黃奕私照。（圖／取自鳳凰網娛樂微博）

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中時電子報
黃毅清今下午發文喊冤。（圖／取自AndyHYQ微博）

曾演出第二代《還珠格格》中小燕子一角的大陸女星黃奕，自2014年與第二任丈夫黃毅清離婚後，家醜便常登上版面。昨(27日)深夜黃毅清因不爽和前妻官司敗訴不到一個月，黃奕便衝去法院要求強制執行，便在微博曬出昔日黃奕傳給他無碼私照，將前妻隱私全都露，引來網友痛譙，而黃毅清目前已將原文刪除。

黃奕與富商黃毅清2011年結婚，育有一女，但婚姻僅維持3年便告終，雙方隨後在網上互咬家暴等醜聞，日前黃毅清還隔空喊話，要求黃奕將女兒帶回上海念書，擔心小孩沒有雙親的愛，會變成「小太妹或同性戀」，讓人看了傻眼，也被網友封為「地獄來的前夫」。

黃毅清昨晚又在微博開砲，稱和黃奕名譽案敗訴後，他因沒在第一時間履行判決，本月20日黃奕就奔往法院申請執行，使黃毅清氣炸說：「剛剛特地把某人的照片視頻聊天紀錄的文件夾翻了出來，這筆帳慢慢算」，並PO出黃奕疑在洗澡半裸的照片，網友則一面倒痛批：「這男人該下地獄」、「誰嫁他誰倒楣」。

今下午黃毅清不認輸，又喊冤批黃奕故意不跟他說判決，本月20日才故意去法院申請執行，還請了許多水軍黑他，「人不犯我我不犯人，我做的事相對於黃奕背地裡對我幹的事，實在高尚太多了」。

(中時電子報)

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