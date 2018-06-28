世足花絮》墨西哥人向韓使館送啤酒　感謝韓隊助墨隊出線

2018年06月28日 20:15 中時電子報 盧伯華

一家贊助墨西哥足球隊的啤酒生產商在韓國隊意外擊敗德國隊後，準備了幾十啤酒送給韓國駐美國大使館，感謝韓國足球隊踢掉德國隊，幫助墨西哥隊在小組裡出線。

墨西哥最著名啤酒商哈利斯科之星(Estrella Jalisco)是該國國家足球隊的官方贊助商之一，該公司生產有多種品牌的啤酒，其中包括在美國非常風行的淡啤酒可樂娜(Corona)。

據衛星通訊社報導，該公司的美國分公司在送給韓國駐美大使管的啤酒上附有字條寫著：「致我們的韓國朋友們：作為墨西哥國家隊官方贊助商，想向你們在本屆世界盃上取得的重大成就和在今日的比賽中獲得的巨大勝利表示祝賀，並以所有墨西哥球迷的名義，向你們說聲謝謝，你們已經正式與我們成為了一家人。」

紙條上還說：「請享受我們送上的啤酒！祝願健康！如果你們接下來需要一個在世界盃賽場上可以為之加油的隊伍，我們希望它就是墨西哥隊。我們歡迎所有球迷！」

韓國隊在俄羅斯世界盃F組賽事中以2:0擊敗德國隊，終結了前世界盃冠軍德國隊的衛冕之路。由於韓國隊和德國隊分別積3分，分列小組第3名和第4名，因此兩隊皆未能晉級復賽。這是德國隊80年來首未能從世界盃小組賽出線，也是史上首次敗於亞洲球隊。

墨西哥隊將在復賽中首先迎戰巴西隊，比賽將於7月2日在俄羅斯薩馬拉市舉行。

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(中時電子報)