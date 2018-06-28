當陸記者說「台灣 不說再見」 唐湘龍喊：厲害了 我的台灣

2018年06月28日 20:27 中時電子報 黃麗蓉

大陸一名記者葉青林，被台灣當局封殺入境，在臉書發文說「台灣，不說再見」。資深媒體人唐湘龍指出，陸委會「做賊喊捉賊」，竟以「假新聞」為名，禁止葉青林的輪調申請，難怪台灣政治越走越死，兩岸關係越來越糟。他不禁酸說：厲害了，我的台灣。

唐湘龍指出，「十年一覺台灣夢」，其實大陸朋友普遍已經沒有對台灣的「青睞」、「特別」。20年前，台灣人普遍流露出來的優越感，請別再拿出來，不然會被笑死。「台灣什麼都好」的政治幻覺已經破滅。台灣最美的風景是人，也只有人，「別再敝帚自珍」！

葉青林是大陸東南衛視輪調台灣的記者之一，駐台約10年，這10年，他從單身到人夫、人父，因為來台夠久，暱稱「班長」，「葉班長說台灣」也讓他成為知名的「youtuber」。

唐湘龍在nownews名家論壇撰文點出，葉青林年初一則在花蓮震災現場的報導，指日本搜救隊因為現在危險性不確定，不願進入。陸委會竟「做賊喊捉賊」，以「假新聞」為名，禁止葉青林的輪調申請，國台辦對此似乎有點意外，除了為葉青林叫屈，更在記者會點名，批評台灣政府在兩岸媒體相互蹲點採訪上頭「開了惡例」，為兩岸新聞交流「設置障礙」。

唐湘龍強調，台灣很多朋友也認為蔡政府似乎不該這樣做，也不可能這樣做，好像這樣的政治限制不可思議。唐湘龍不禁說：真不了解民進黨，真不了解蔡英文，真不了解台灣，難怪台灣政治越走越死，難怪兩岸關係越來越糟。

(中時電子報)