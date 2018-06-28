當陸記者說「台灣 不說再見」 唐湘龍喊：厲害了 我的台灣

陸記者葉青林在臉書PO文說「台灣，不說再見」。(翻攝「葉班長說台灣」臉書)

友善列印
中時電子報

大陸一名記者葉青林，被台灣當局封殺入境，在臉書發文說「台灣，不說再見」。資深媒體人唐湘龍指出，陸委會「做賊喊捉賊」，竟以「假新聞」為名，禁止葉青林的輪調申請，難怪台灣政治越走越死，兩岸關係越來越糟。他不禁酸說：厲害了，我的台灣。

唐湘龍指出，「十年一覺台灣夢」，其實大陸朋友普遍已經沒有對台灣的「青睞」、「特別」。20年前，台灣人普遍流露出來的優越感，請別再拿出來，不然會被笑死。「台灣什麼都好」的政治幻覺已經破滅。台灣最美的風景是人，也只有人，「別再敝帚自珍」！

葉青林是大陸東南衛視輪調台灣的記者之一，駐台約10年，這10年，他從單身到人夫、人父，因為來台夠久，暱稱「班長」，「葉班長說台灣」也讓他成為知名的「youtuber」。

唐湘龍在nownews名家論壇撰文點出，葉青林年初一則在花蓮震災現場的報導，指日本搜救隊因為現在危險性不確定，不願進入。陸委會竟「做賊喊捉賊」，以「假新聞」為名，禁止葉青林的輪調申請，國台辦對此似乎有點意外，除了為葉青林叫屈，更在記者會點名，批評台灣政府在兩岸媒體相互蹲點採訪上頭「開了惡例」，為兩岸新聞交流「設置障礙」。

唐湘龍強調，台灣很多朋友也認為蔡政府似乎不該這樣做，也不可能這樣做，好像這樣的政治限制不可思議。唐湘龍不禁說：真不了解民進黨，真不了解蔡英文，真不了解台灣，難怪台灣政治越走越死，難怪兩岸關係越來越糟。

(中時電子報)

文章來源：唐湘龍臉書

文章來源：「葉班長說台灣」臉書

全代會後啟動輔選 小英搭配「艱… 姚文智智慧月票政策 管媽力挺：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。